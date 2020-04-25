كمال درويش يرد عبر في الجول على مزاعم بونفرير:"ايه الهبل ده!"

تعجب كمال درويش رئيس الزمالك السابق من زعم جو بونفرير مدرب الأهلي السابق أن الدولة أرادت تتويج الأول بالدوري المصري الممتاز في موسم 2002-2003.

المدرب الهولندي الذي قاد الأهلي في ذلك الموسم زعم أن تعليمات عليا جاءت للفريق لكي يخسر البطولة في آخر 3 جولات. (طالع ما قاله)

ليرد كمال درويش، رئيس الزمالك آنذاك، بالقول لـFilGoal.com:"هبل، لا يمكن تصديقه".

وواصل "كلام لا يمكن أن يقال ولا يمكن أن يصدق ولا يمكن الانشغال به".

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وأضاف "من سيقول لمسؤول في ناد اخسر مبارياتك لكي يتوج منافسك بالبطولة التي يتصارعان عليها؟".

وأتم "أعتقد من الهزل والسخرية المضي قدما في الحديث عن هذا الأمر".

واستنكر أيضا عصام الحضري، حارس الأهلي آنذاك، تصريحات بونفرير. (التفاصيل)

كان الأهلي في حاجة إلى هدف ليجبر الزمالك على مباراة فاصلة، ولهدفين ليتوج بالدوري، لكنه خسر في الجولة الأخيرة أمام إنبي في مفاجأة مدوية ليخسر اللقب لصالح غريمه التقليدي.

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