أوتو فيستر يتحدث عن الـ 6-1 وذكريات رائعة مع الزمالك.. وعشق حازم إمام وسؤال عن أبو تريكة

كشف الألماني أوتو فيستر المدير الفني السابق للزمالك، كواليس جديدة تخص خسارة فريقه آنذاك من الأهلي 6-1 عام 2002، بجانب ذكريات رائعة في مسيرته مع الزمالك.

صاحب الـ82 عاما حاليا والذي درب الزمالك بين عامي 1999 و2002 ليتوج معه بلقب الدوري المصري وكأس أبطال الكؤوس الإفريقية، قال لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك داخل قلبي، أعشقه. أتذكر كل لاعبي الفريق، حازم إمام وحسام حسن وإبراهيم حسن وجمال حمزة وهيثم فاروق، كلهم كانوا متميزين".

وشدد "سعيد بكل ذكرياتي مع الزمالك، لكن أسوأ مباراة خضتها ربما كانت في موسم 2001/2002، عندما خسرنا من الأهلي 6-1".

وأكمل "كان حظنا عثرا في ذلك اليوم، وربما حارس مرمانا (محمد عبد المنصف) لم يكن على ما يرام يومها".

وكشف "أما أفضل مباراة مع الزمالك، ففيها فزنا على الأهلي 2-1 وحينها سجل حازم إمام هدفا رائعا، وكذلك مباراة ذهاب نهائي كأس أبطال الكؤوس عام 2000 ضد كانون ياوندي الكاميروني حين فزنا 4-1".

وشدد فيستر: "أعشق حازم إمام، أتذكر أنه انضم للزمالك قبل 3 أيام من مواجهة الأهلي من أودينيزي الإيطالي، وقدم أداء رائعا".

وأوضح "من الأهلي أعجبني حارس مرماه وقتها (عصام الحضري)، كذلك خالد بيبو ومحمد أبو تريكة، لا أعرف لماذا لم يحترف في أوروبا".

وأتم الألماني: "دوليا، كنت مع منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008 وخسرنا البطولة بسبب ريجوبرت سونج".

ويتحدث فيستر عن كرة سونج ومحمد زيدان الشهيرة في نهائي البطولة السادسة في تاريخ الفراعنة، والتي حسمها محمد أبو تريكة بهدف من صناعة زيدان.

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