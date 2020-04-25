وائل القباني يروي فشل انتقاله إلى الأهلي بسبب إبراهيم سعيد

روى وائل القباني مدافع الزمالك ومصر السابق فشل انتقاله إلى الأهلي رغم أنه وقع على عقد للرحيل إلى الأخير قبل نهاية موسم 2003-2004.

وقال القباني عبر قناة أون تايم سبورتس:"وقعت للأهلي لكني لم أحصل على عقد، أعطوني 100 ألف جنيه (ربط كلام) أعدتها بعد ذلك. تواصلت مع عدلي القيعي وكان مسافرا وطلبت منه العقد لأني لا أريد إتمام الصفقة".

وواصل "في المقابل، جلس معي ممدوح عباس وقال سأمنحك 100 ألف جنيه سنويا بخلاف عقدك في الزمالك. العقد كانت قيمته 400 ألف جنيه. أكملت ذلك الموسم مع الزمالك وهزمنا الأهلي وتوجنا بالدوري".

وأضاف "الأمر انتهى حين اتفق الناديان على عدم رحيلي إلى الأهلي وعدم انتقال إبراهيم سعيد إلى الزمالك. وقعت للزمالك لكني لم أحصل على مقدم تعاقد لمدة شهرين. المال الذي وعدني به ممدوح عباس حصلت عليه في أول موسم فقط، قد يكون ذلك سبب رحيلي بعد ذلك عن النادي".

وأردف "بشير التابعي أراد التجديد فجاء يسألني، قلت له لن تحصل على مال إلا في أول عام. بعد ذلك بدأ القدامي يرحلون عن النادي، طارق السيد وطارق السعيد وعبد الحليم علي".

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