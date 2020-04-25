الحضري لـ في الجول ردا على بونفرير: الأهلي لا يتلقى أوامر

السبت، 25 أبريل 2020 - 14:31

كتب : أمير عبد الحليم

الحضري

رد عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر والسابق للأهلي على تصريحات الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وزعم المدرب الهولندي تلقي الأهلي أوامر بخسارة لقب الدوري موسم 2002-2003 لصالح الزمالك.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "لا أعرف شيئا عن هذا الأمر".

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واستدرك "الأهلي ليس النادي الذي يتلقى أوامر من أحد مهما كان، وعلى مدار 14 سنة قضيتها في الأهلي لم يحدث وتلقينا أوامر من أحد".

وأوضح "كيف يمكن أن نضحي ببطولة دوري، هناك من مات حزنا من الجمهور بسبب ما حدث".

وأتم "ما حدث كان نكسة في تاريخ الأهلي، خسارة الدوري بهذه الطريقة كانت من النكسات التي لا تحدث في تاريخ الأندية إلا كل زمن".

وخسر الأهلي الدوري في الجولة الأخيرة آنذاك، بعد أن خسر أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم، فيما فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم.

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