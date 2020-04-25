وائل القباني يجيب.. من المدافع الأكثر تكاملا في مصر؟

السبت، 25 أبريل 2020 - 11:41

كتب : FilGoal

الزمالك - محمود الونش

أبدى وائل القباني لاعب الزمالك ومصر السابق رأيه في مدافعي الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى إعجابه بمحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وسئل القباني عن المدافعين الأكثر تميزا في الدوري ليجيب "لا تجد لاعبا في الدوري المصري لديه كل المميزات التي يحتاجها المدافع".

وواصل في حواره مع أون تايم سبورتس "يعجبني محمود حمدي (الونش)، لكن عليه ألا يندفع".

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وأتم "قوي وسريع ويلعب الكرة على الأرض جيدا، يحتاج للتحسن، ومسألة الاندفاع إذا عالجها سيكون له شأنا آخر".

ويلعب الونش في الزمالك منذ رحل عن طلائع الجيش في 2016.

وتوج اللاعب البالغ عمره 24 عاما بستة ألقاب مع الزمالك.

وانضم الونش لمنتخب مصر في 2018 وكان ضمن قائمة الفريق في كأس العالم بروسيا.

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