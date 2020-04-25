عامر عامر يرد: هل وصله عرض رسمي من الأهلي.. و"انظروا لما فعله الشناوي"

السبت، 25 أبريل 2020 - 11:23

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - عامر عامر - الأهلي والإنتاج الحربي

قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي إن أحد الوكلاء تواصل مع خالد مهدي مدير الكرة في ناديه، لاستطلاع فكرة ضمه إلى الأهلي.

وتحدث عامر لـOn Time Sports قائلا: "لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

وكان ريني فايلر المدير الفني للأهلي قد أكد في أكثر من مناسبة عدم حاجته لضم حارس مرمى، بعد رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي خطاب من فيفا.. أبو ريدة للخطيب: الأهلي مصدر فخر لأبناء القارة السمراء الرجل الثاني – أسامة عرابي لـ في الجول: مارتن يول رفض ضم بنشرقي لـ الأهلي

وأوضح عامر "اللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير، لكن الزمالك ليس ضمن الأندية المهتمة بي حاليا".

وأبدى عامر ثقة في إمكانياته حال انضم للأهلي قائلا: "أعرف أن محمد الشناوي هناك، ولكن عندما ذهب للأهلي لم يكن رقم 1 بل ذهب في وجود شريف إكرامي، واستطاع الحصول على المكان الأساسي".

وشارك عامر عامر في 16 مباراة مع الإنتاج الحربي في الموسم الجاري، حافظ على شباكه نظيفة في 9 منهم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أجيري: كل شيء يتحول لجنون حول صلاح في مصر

رحلتي في إفريقيا – موسمياني: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي

كما لم تشاهده من قبل - صراع ملايين الأعلى دخلا

حكايات أبو تريكة ووائل جمعة (1) – عن رد فعل صادم من حسن شحاتة.. وغضب جوزيه على الماجيكو

الرجل الثاني – أسامة عرابي: يول رفض بنشرقي

عامر عامر الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدف لا يُنسى - السقا يروي كيف أصاب نادر السيد قبل أن يمزق شباك الجزائر 42 دقيقة | تقرير في الجول
مباراة لا نمل منها – كلاسيكو 2017.. هل يمكنك التقاط أنفاسك أثناء مشاهدة تلك المواجهة؟ 55 دقيقة | تقرير في الجول
ميدو لـ في الجول: أتوقع عودة النشاط هذا الموسم.. الكرة المصرية ستتخطى أزمة كورونا ساعة | مصر
تقرير يوناني: أولمبياكوس مهدد بعقوبات صارمة بسبب التلاعب ساعة | أوروبا
جمال حمزة يسترجع رحيله السريع عن الأهلي: أصدقائي كانوا يخافون مصافحتي ساعة | مصر
أوتو فيستر يتحدث عن الـ 6-1 وذكريات رائعة مع الزمالك.. وعشق حازم إمام وسؤال عن أبو تريكة ساعة | مصر
وائل القباني يجيب.. من المدافع الأكثر تكاملا في مصر؟ 2 ساعة | مصر
وائل القباني يروي فشل انتقاله إلى الأهلي بسبب إبراهيم سعيد 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن
قد ينال إعجابك