عامر عامر يرد: هل وصله عرض رسمي من الأهلي.. و"انظروا لما فعله الشناوي"

قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي إن أحد الوكلاء تواصل مع خالد مهدي مدير الكرة في ناديه، لاستطلاع فكرة ضمه إلى الأهلي.

وتحدث عامر لـOn Time Sports قائلا: "لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

وكان ريني فايلر المدير الفني للأهلي قد أكد في أكثر من مناسبة عدم حاجته لضم حارس مرمى، بعد رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح عامر "اللعب للأهلي أو الزمالك شرف كبير، لكن الزمالك ليس ضمن الأندية المهتمة بي حاليا".

وأبدى عامر ثقة في إمكانياته حال انضم للأهلي قائلا: "أعرف أن محمد الشناوي هناك، ولكن عندما ذهب للأهلي لم يكن رقم 1 بل ذهب في وجود شريف إكرامي، واستطاع الحصول على المكان الأساسي".

وشارك عامر عامر في 16 مباراة مع الإنتاج الحربي في الموسم الجاري، حافظ على شباكه نظيفة في 9 منهم.

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