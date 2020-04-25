جمال حمزة يسترجع رحيله السريع عن الأهلي: أصدقائي كانوا يخافون مصافحتي

السبت، 25 أبريل 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

جمال حمزة - الأهلي

استرجع جمال حمزة لاعب الزمالك ومصر السابق تجربته السريعة جدا مع الأهلي بعدما تدرب معه في 2010.

وقال جمال (38 عاما) عبر قناة أون تايم سبورتس:"الجمهور كان محتقنا جدا، يعتقد أن اللاعبين هم سبب الخسارة، وبما أني من جمهور الزمالك فكان الأمر صعبا جدا، أشخاص بعينهم لم أتوقع منهم ذلك".

وواصل المهاجم السابق الذي ترك الزمالك في 2009 "كيف تركز على ثلاثة لاعبين أو أربعة وتتهمهم أنهم سبب خسارة الفريق، هؤلاء اللاعبون هم أساس النادي. وقعت للأهلي لأن الزمالك لم يكن يريدني".

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وواصل مفسرا "لكني اكتشفت أن الأمر ليس سهلا، حياتك بالكامل تتغير، حين قالوا لي قد لا تشارك في بطولة إفريقيا، وكأني انتظرت شيئا لأرحل عن الأهلي، تحدثت وقتها مع هادي خشبة مدير الكرة".

واستمر "وقتها كنت لا أستطيع دخول نادي الزمالك، أصدقائي يخافون مصافحتي! الزمالك تواصل معي حين وقعت للجونة، حازم إمام هاتفني لكني أخبرته أنني تعاقدت بالفعل".

لعب حمزة 9 مواسم في الزمالك قبل أن ينتقل إلى ماينز الألماني، عاد لمصر في 2010 ليرتدي القميص الأحمر لكن سرعان ما خلعه وانضم للجونة.

وتوج حمزة بـ11 لقبا مع الزمالك.

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