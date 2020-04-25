تايمز تكشف: خطة لاستئناف الدوري الإنجليزي في ملاعب محددة.. وتاريخ منتظر

السبت، 25 أبريل 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

كشف تقرير إنجليزي عن توصل مجموعة عمل تمثل الاتحادات الرياضية، مع مسؤولين حكوميين، إلى خطة لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت جريدة "تايمز" إن مجموعة العمل توصلت إلى حل، وهو إقامة المباريات الـ92 المتبقية في المسابقة في عدد محدود من الملاعب، مع حضور أقل القليل من العاملين حول كرة القدم بما فيهم الإعلام، ليصل عدد الحضور إلى 400 شخص، مع منع الحضور الجماهيري بطبيعة الحال.

وشددت الجريدة أن الخطة تؤكد عدم دخول أي شخص للملعب قبل اختبار إذا كان حاملا لفيروس كورونا أم لا، حيث سيسمح فقط لأصحاب التحاليل السلبية بالدخول.

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ويتوقف الدوري الإنجليزي منذ 19 مارس الماضي نظرا لتفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 140 ألف حالة وحوالي 20 ألف وفاة بسبب الفيروس المستجد.

ووضع التقرير تاريخ الثامن من يونيو المقبل كموعد محتمل لعودة البطولة، لتنتهي قبل السابع والعشرين من يوليو.

ولكن الجريدة أكدت أن أهم عقبة أمام الخطة الملقبة بـ Project Restart هو قلة التحاليل المجراة في المملكة المتحدة مقارنة بنظرائها الأوروبيين، مثل ألمانيا التي تقترب من إعلان عودة دوريها بداية من 9 مايو المقبل حسبما أوضحت شبكة "سكاي" من قبل.

ولكن، لاستئناف المسابقة "في أسرع وقت ممكن" بحسب التقرير، تتواصل مجموعة العمل مع المسؤولين في ألمانيا لاتخاذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في برلين.

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