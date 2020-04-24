حكايات أبو تريكة ووائل جمعة (1) – عن رد فعل صادم من حسن شحاتة.. وغضب جوزيه على الماجيكو

"جوزيه كان يقول أنا رئيس جمهورية الكرة في النادي الأهلي" وائل جمعة.

"حسن شحاتة كان يعرف جيدا كيف يخرج أفضل ما في كل لاعب، مدرب بوجه واحد ولا ينافق" محمد أبو تريكة.

أسطورتا النادي الأهلي والكرة المصرية حلا ضيفين على شبكة "بي إن سبورتس" ليكشفا عن كواليس مسيرتيهما سويا في فترة ذهبية للكرة المصرية.

مانويل جوزيه

وائل جمعة: كنت لا أحب الضحك قبل المباريات فقط أقرأ قران وأركز، لو ضحكت أشعر إنني خرجت عن تركيزي.

أبو تريكة: غرفة خلع الملابس في الأهلي لها هيبة كبيرة كنت لا أحب رؤية محمد بركات أو سيد معوض قبل المباريات، كانا يتسببان في ضحكي حتى لو لم يتحدثا.

أبو تريكة: أحد أصعب الأشياء في الأهلي كان بين شوطي المباراة لو قدمت مباراة سيئة كان جوزيه يشن غضبا عنيفا علينا.

أتذكر في لقاء الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر ولم ألعب جيدا وفي غرفة الملابس وجدته يقول كان ياما كان.. كان عندنا لاعب عظيم اسمه أبو تريكة.

وجدت حسام البدري يهدئني ويقول لي لا تنزعج لكن جوزيه كان يريد استفزازي لإخراج أفضل ما لدي.

في الشوط الثاني سجلت هدفا وكان جوزيه على حق.

رحيل عصام الحضري

وائل جمعة: جوزيه كان يعرف يخرج أفضل ما فينا، وأخرج ما أفضل عند عصام الحضري، رحيل الحضري عن الأهلي أحزنني كثيرا.

أبو تريكة: الحضري يتدرب مثلما يلعب المباريات ضحى بالكثير ليحقق ما وصل إليه بالفعل، نعم قراره بالرحيل عن الأهلي أثر عليه وعندما أراد العودة جوزيه رفض لأنه قال إنه خان المجموعة.

لكن يظل الحضري أسطورة من أساطير الكرة المصرية.

حسن شحاتة

وائل جمعة: حسن شحاتة كان يعرف كيف يجعل كل اللاعبين يحبونه قبل العمل والعلاقة بيننا رائعة للغاية.

أبو تريكة: حسن شحاتة بين شوطي لقاء البرازيل في كأس القارات كنت أول مرة أراه في حياتي غاضبا بذلك الشكل، أمسك بثلاجة صغيرة للثلج وألقاها على الحائط.

شحاتة قال لنا لقد خسرنا من الجزائر 3-1 في تصفيات كأس العالم والآن نخسر من البرازيل 3-1 في الشوط الأول، أنا لست هنا لأخسر بسداسية، من يشعر بالخوف عليه بترك الملعب.

قلت لنفسي اتق شرق الحليم إذا غضب، لكن شحاتة كان على حق.

في الشوط الثاني لعبنا أفضل مباراة بأفضل أداء في تاريخ الكرة المصرية.

أرى أن أي مدرب يريد النجاح عليه اكتساب ثقة غرفة الملابس بنسبة 70% ثم العمل على الفنيات بنسبة 30%.

وائل جمعة: حسن شحاتة لم يفرق بين لاعبي الأهلي والزمالك أبدا كان يقول لنا أنتم تلعبون باسم منتخب مصر.

حسن شحاتة وميدو وعمرو زكي

أبو تريكة: ما حدث بين حسن شحاتة وميدو في كأس أمم إفريقيا 2006 يحدث أحيانا وميدو غضب لرغبته في المشاركة والمساعدة.

لكن في النهائي المعلم حول الموقف السلبي لإيجابي وهذه كانت أفضل مميزاته، يحول أي شيء سلبي لإيجابي من أجل اللاعبين.

في عام 2008 في كأس أمم إفريقيا كنت بديل في أول 3 مباريات وكنت أشعر بالضيق وفي الحافلة أثناء العودة للفندق قال لي شحاتة أريد الاجتماع بك، لماذا أنت حزين؟ لقد أبلغتك بإنك ستكون بديل في أول 3 مباريات لأنك عائد من إصابة، مباراة أنجولا أنت أساسي استعد.

كنت أحب في شحاتة ذلك الأمر لا يترك أي شيء ليصبح ضخما، بل ينهي الجدل سريعا، كان بوجه واحد وليس منافقا.

وائل جمعة: في أحد الفترات لم أشارك كثيرا مع الأهلي وحدثني حسن شحاتة هاتفيا وقال لي يجب أن تشارك لتحافظ على مكانك في منتخب مصر، كنت أحب فيه تواصله الدائم معنا وعلاقته الجيدة بالجميع.

أبو تريكة: شحاتة كان بمثابة الأب الروحي لعماد متعب وأحمد فتحي وحسني عبد ربه وعمرو زكي لسابق تدريبه لهم في منتخب الشباب، كان يعنفهم أحيانا حتى يدرك الجميع أنه لا يهتم بأي شخص سوى مصلحة المنتخب.

في أحد المرات كنا نلعب الكثير من العرضيات وعمرو زكي لا يوجه الكرة برأسه جيدا بسبب وضعه لكريم تثبيت للشعر.

بين شوطي المباراة أخذ حسن شحاتة رأس عمرو زكي وقام بغسلها وقال له حتى تلعب جيدا.

video:1

AToUwCP1wHY

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

مباراة لا نمل منها - هل توفيت الكرة في لقاء البرازيل وإيطاليا 1982؟

في يوم ميلاد الأهلي.. أفضل 50 هدافا للنادي في الدوري

الأهلي - نادي الطلبة.. شعاره فوق الجميع

تقرير: زيدان يريد بوجبا الصيف المقبل

الحضري يرد على اتهامه بعمل "سبوبة" في كأس العالم