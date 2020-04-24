كما لم تشاهده من قبل - صراع ملايين الأعلى دخلا.. ميسي ورونالدو وإعادة الهيبة

الجمعة، 24 أبريل 2020 - 19:41

كتب : معتز سيد

كما لم تشاهده من قبل - صراع الملايين في الرياضة

في الملاعب الرياضية المختلفة، يتنافسون لتحقيق البطولات والإنجازات. ولكن لا تعتقد أن المنافسة بين جميع الرياضيين تقتصر فقط على البطولات، بل على الأموال أيضا.

كما لم تشاهده من قبل، سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com نستعرض من خلالها أرقام وإحصائيات ومقارنات مختلفة في كافة المجالات الرياضية، بطريقة مختلفة وجديدة.

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والبداية قررنا أن تكون مقارنة مادية بس نجوم الرياضية الأعلى دخلا منذ 1990 وحتى العام الماضي.

مجلة "فوربس" الاقتصادية تنشر قائمة سنوية بنجوم الرياضة الأعلى دخلا، وهو المصدر الذي اعتمدنا عليه في الإحصائيات.

نحن هنا نتحدث عن صراع ملايين الملايين، والذي دخله ديفيد بيكام كأول نجم كروي ثم تابعه رونالدينيو، قبل أن يستعيد الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هيبة كرة القدم ويعتلي الصدارة من نجوم الملاكمة وكرة السلة والجولف وكافة الرياضيات.

التقرير السنوي لعام 2018 شهدت الرقم الأعلى في التاريخ، وكان من نصيب الملاكم الأميركي فلويد مايويذر.

فلويد تصدر قائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم بـ 285 مليون دولار، معظمها أتى من عوائد نزاله التاريخي في أغسطس 2017 أمام الإيرلندي كونور مجريغجور.

والعام الماضي، تصدر ليونيل ميسي القائمة لأول مرة في تاريخه بدخل وصل لـ 127 مليون دولار.

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