الرجل الثاني – أسامة عرابي لـ في الجول: مارتن يول رفض ضم بنشرقي لـ الأهلي

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل ثاني يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

لذا يقدم FilGoal.com سلسلة جديدة مع الرجل الثاني نستعرض فيها أبرز ما حدث خلال مسيرة المدرب العام في السنوات الأخيرة.

الحلقة الأولى ستكون مع المدرب العام الأسبق للأهلي أسامة عرابي والذي شغل ذلك المنصب قبل عدة سنوات مع الهولندي مارتن يول.

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدرب آخر داهل الملعب؟

حسام غالي.

موقف حدث في النادي أو بين اللاعبين ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

حدثت الكثير من الأشياء لكن لا أتذكر شيئا حاليا.

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

من الطبيعي أن تحدث اختلافات في وجهات النظر، وفي ذلك الوقت طلبت التعاقد مع أشرف بنشرقي قبل انتقاله للوداد من المغرب الفاسي.

مارتن يول قال لي هو لاعب جيد لكن لا أحتاجه.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

ضغطت على يول للتعاقد مع جونيور أجايي ووافقني في النهاية.

وفي أحد المرات قبل مواجهة مصر المقاصة قلت له يجب أن يشارك مؤمن زكريا وبعد اللقاء شكرني كثيرا وقال لي رأيك كان صحيحا.

أكثر شيء استفدت به من المدربين الأجانب الذين عملت معهم؟

مارتن يول أثر في كثيرا وكان يحب القراءة وأهداني كتابا خاص بالتدريب لتطوير نفسي.

أفضل مدرب عملت معه؟

مانويل جوزيه بالتأكيد استفدت منه كثيرا في النواحي الفنية والإدارة والمرونة في تغيير الخطة خلال المباراة والتدخل السريع حال حدوث خلل في الفريق ولو بعد 20 دقيقة من انطلاق اللقاء وعدم تأخير التبديلات للشوط الثاني.

جوزيه كان يقول لنا لا تتأخروا عن تغيير أي شيء خاطئ واللاعب المصري كان متفاجئ في ذلك الوقت بسبب قراراته السريعة.

أما تسوبيل ومارتن يول استفدت منهم في بعض النواحي الفنية خلال التدريبات.

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