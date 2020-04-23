سكاي تكشف: الخطة الكاملة لعودة الدوري الألماني.. "يوم 9 مايو أو بعد ذلك"

قال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني إن مباريات المسابقات ستستأنف بدء من يوم 9 مايو المقبل فقط إن حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح سيفيرت قائلا: "تقديم تاريخ نهائي لبداية المباريات سيكون أمرا فرضيا وليس في أيدينا".

وأضاف "يمكننا أن نعرض ظروف إطار العمل فقط".

وواصل "الدوري الألماني سيكون بمثابة أضرار جانبية مقارنة بكوارث فيروس كورونا".

وأتم "أنا كممثل للأندية المحترفة لا يمكنني أن أقبل بذلك".

وقررت الأندية الـ36 في الدرجات الأولى والثانية استئناف المسابقات الكروية يوم 9 مايو بانتظار قرار الحكومة.

وستستأنف المباريات بدون جماهير بحضور عدد أقصى 322 فرد في الاستاد للمباريات الكبيرة في الدرجة الأولى و270 للدرجة الثانية.

والقرار النهائي سيكون أمام الحكومة الألمانية التي تدرس الأمر مع السلطات الصحية.

وسيتم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحفاظ على نظافة المباريات، بتطبيق فحوصات على اللاعبين والمدربين ستكلف مبلغ 2.9 مليون يورو، بجانب وجود أحواض مياه في الملعب وأقنعة واقية إلزامية للحضور.

وقدر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيجري 25 ألف فحص تكلفة الفحص الواحد يتخطى حاجز الـ100 يورو لكل لاعب بشكل أسبوعي.

وكان سيفيرت قد علق أيضا على ذلك الأمر قائلا: "الدوري ألألماني جاهز للانطلاق، سواء يوم 9 مايو أو بعد ذلك، الأمر ليس منوطا بي فقط".

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