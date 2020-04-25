أجيري: كل شيء يتحول لجنون حول صلاح في مصر.. يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه

كشف المكسيكي خافيير أجيري حجم الضغوط التي تحيط بـ محمد صلاح جناح ليفربول أثناء تدريبه المنتخب المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول

مصر ودعت كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي.

أجيري قال لشبكة "ESPN" عن صلاح: "سوف تتفاجئ كم هو شخص جيد ونبيل، أول من يتواجد في محاضرات الفريق والتدريبات والأكثر جدية".

وتابع "لذلك هناك سؤال من الأفضل في إفريقيا، مع وجود ساديو ماني وهو مسلم يزيد الضغوط عليه، فالأمر صعب للغاية وليس هناك فرصة لالتقاط الأنفاس".

وأكمل "في إنجلترا يستطيع صلاح أن يكون سعيدا، هناك 17 لاعبا، لكن الأمر يتحول لجنون في مصر، أنه فتى جميل ومبهج".

وأردف "تكمن الصعوبة في كل ما يدور حوله، الضغوط تحاصره ويجب أن يكون حذرا بشأن أصغر شيء. هو بريء جدا أيضا".

وواصل "لم يكن لديه تلك اللمسة الغريبة التي يمتلكها الأرجنتينيون أو الأوروجوايانيون. إنه شفاف وصريح ومستقيم. مثل كرة القدم الإنجليزية، في الحقيقة".

واستدرك "لذلك أحب كرة القدم الإنجليزية، فهناك اصطدام بين لاعبين يقومون ويواصلون اللعب، اللعب النظيف في الكرة الإنجليزية هو شيء أحبه".

وتابع "أما في إسبانيا بعد الدقيقة 80 يصاب لاعبو فريق الخصم، ولا تُلعب من 7 إلى 8 دقائق لأن اللاعبين على أرضية الملعب".

وأتم "في إنجلترا هناك مزيد من اللعب النظيف وصلاح هكذا، أنه نقي، يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه".

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