مسيرة امتدت 37 عاما.. مدرب بيراميدز الأسبق يعتزل التدريب

الخميس، 23 أبريل 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

ريكاردو لافولبي

أعلن ريكاردو لافولبي اعتزاله عالم التدريب بعد مسيرة امتدت لـ 37 عاما.

الأرجنتيني تولى تدريب 14 فريقا في مسيرته أبرزها بيراميدز الموسم الماضي، بوكا جونيورز الأرجنتيني ومنتخبي المكسيك وكوستاريكا.

لافولبي قال في لقاءه عبر شبكة "ESPN": "لن أواصل العمل كمدير فني، أخترت أن أصبح مديرا رياضيا".

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وتُوج لافولبي بلقب كأس العالم كلاعب عام 1978 مع التانجو، وقاد المكسيك للفوز بالكأس الذهبية عام 2003 والوصول لثمن نهائي كأس العالم 2006.

وتولى الأرجنتيني لافولبي تدريب بيراميدز في الدوري المصري بالموسم الماضي لمدة 7 مباريات ما بين أغسطس وأكتوبر 2018، بعد أن عمل لعدة أسابيع كمدير رياضي للنادي.

وكانت تجربة المدير الفني البالغ 68 عاما الأخيرة رفقة نادي تولوكا المكسيكي وانتهت في نوفمبر الماضي بعدما فشل في قيادة الفريق للمراحل النهائية من مرحلة أبرتورا الدوري المحلي.

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