في انتظار الرد.. هل يلعب إبراهيموفيتش في كوبا ليبرتادوريس؟

مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش لم تنته ولا زالت مستمرة وقد تكون هناك تجربة جديدة غير متوقعة.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

السويدي عاد لصفوف ميلان الإيطالي بعد موسم ونصف في الدوري الأمريكي بقميص لوس أنجلوس جالاكسي وسجل 4 أهداف خلال 10 مباريات.

فيليبي ميلو قائد بالميراس البرازيلي أبدى رغبته في رؤية السويدي يلعب في كوبا ليبرتادوريس بقميص الأخضر.

ميلو قال لقناة " Allianz Parque" الخاصة بالنادي البرازيلي "إبراهيموفيتش يقدرّني رغم أننا لسنا أصدقاء".

وتابع "أرسلت له رسالة أطلب منه الانضمام للنادي، لكنني لا زالت انتظر رده".

البرازيلي لم يزامل السويدي، إذ لعب كلاهما أمام الآخر في دربي إيطاليا بقميصي يوفنتوس وإنتر على الترتيب.

إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما قد يرحل عن صفوف الروسونيري قبل نهاية تعاقده بسبب فيروس كورونا (طالع التفاصيل).

ويتدرب السويدي مع لاعبي نادي هاماربي الذي يمتلك 25% من أسهمه في الفترة الأخيرة.

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