تقرير: إبراهيموفيتش يفكر في إنهاء تعاقده مع ميلان

يبدو أن مستقبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان لا يزال غامضا وقد يقترب لنهايته.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقل من صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تقريرا عن إنهاء تعاقد السويدي مبكرا مع ميلان.

ويفكر إبرا وفقا للتقرير في إنهاء التعاقد بشكل مبكر حاليا، رغم امتلاكه فرصة تجديد تعاقده لموسم آخر.

إبراهيموفيتش يتدرب حاليا مع فريق هاماربي السويدي الذي يمتلك أسهما فيه منتظرا تحديد موعد النشاط الكروي في إيطاليا.

السويدي البالغ 38 عاما شارك في 10 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وظهر تأثيره سريعا على الروسونيري قبل توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأمل إيطاليا في عودة المسابقات الرياضية في نهاية مايو المقبل مع عودة اللاعبين للتدريبات بدءا من 4 مايو المقبل.

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