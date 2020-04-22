تقرير: إبراهيموفيتش يفكر في إنهاء تعاقده مع ميلان

الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

يبدو أن مستقبل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان لا يزال غامضا وقد يقترب لنهايته.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقل من صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تقريرا عن إنهاء تعاقد السويدي مبكرا مع ميلان.

ويفكر إبرا وفقا للتقرير في إنهاء التعاقد بشكل مبكر حاليا، رغم امتلاكه فرصة تجديد تعاقده لموسم آخر.

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إبراهيموفيتش يتدرب حاليا مع فريق هاماربي السويدي الذي يمتلك أسهما فيه منتظرا تحديد موعد النشاط الكروي في إيطاليا.

السويدي البالغ 38 عاما شارك في 10 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وظهر تأثيره سريعا على الروسونيري قبل توقف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأمل إيطاليا في عودة المسابقات الرياضية في نهاية مايو المقبل مع عودة اللاعبين للتدريبات بدءا من 4 مايو المقبل.

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زلاتان إبراهيموفيتش ميلان في إيطاليا
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