المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يجر أي إجراءات تضامنية مع الأندية.. وهذا موقفنا المادي

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن وضعية الفريق المادية خلال الفترة الجارية.

وقال حسن عمار في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة هو المستفيد الوحيد من هذه الأزمة بعد تحصيله لجميع الرسوم من الأندية، وفي المقابل لم نجد من اللجنة الخماسية أي إجراءات تضامنية مع الأندية تخفف عنها الاتزامات المقبلة في ظل عدم وضوح الرؤية".

وأضاف "اتحاد الكرة لم يساهم في أي مساعدة للمنظومة الطبية التى تحارب فيروس كورونا بكل قوة حتى".

عضو المصري أتبع "حاولنا تسيير الأمور المالية داخل النادي المصري خلال الفترة الماضية على قدر المستطاع، وملتزمين بصرف رواتب العاملين".

واستدرك "لكننا في الحقيقة لا نملك أي عوائد مالية حاليا إلا من 3 جهات فقط في ظل توقف الدعم الشهري عن النادي من محافظة بورسعيد منذ شهرين".

عمار أوضح "حصلنا من الاتحاد الإفريقي على 137 ألف دولار. سددنا منهم 75 ألف دولار للاعب جودي أنيكي، ويتبقى له قسط أخير، ومتبقى لنا لدى الاتحاد الإفريقي ما يقرب من 200 ألف دولار نظير الوصول لدور الثمانية بالكونفدرالية، وسنحصل على هذا المبلغ بعد انتهاء البطولة بفترة، وسيخصم منه نسبة البث التلفزيوني".

وأكمل "يحق لنا أيضا مبلغ 2 مليون جنيه من نادي بيراميدز، نظير الوصول للدور قبل النهائي بالكونفدرالية الإفريقية، وذلك ضمن بنود صفقة انتقال إسلام عيسى".

واستمر "بيراميدز التزم بسداد بنود الصفقة الإضافية منذ مشاركة إسلام عيسى، وبالطبع الكل يتفهم الوضع الحالي للأندية. البند الإضافي في صفقة الانتقال كان جيداً من لجنة التعاقدات بالمصري، ومستحقاتنا لدى بيراميدز مضمونة نظراً للعلاقة الجيدة مع إدارة النادي السابقة والحالية".

وأتبع"وأخيرا. يحق لنا مبلغ 15 مليون جنيه من شركة برزنتيشن الراعية، ومع ضبابية المشهد، لا بد من حل يحافظ على مصالح الجميع، قيمة الرعاية في الموسم 25 مليون جنيه".

وأتم "أخيرا وصراحة أنا لا أعلم معنى إعلان اتحاد الكرة تعليق النشاط الكروي حتى منتصف مايو المقبل، في وقت أعلنت فيه الحكومة تمديد حظر التجول طوال شهر رمضان، أي لأواخر مايو المقبل. نأمل من اتحاد الكرة توضيح خطواته المقبلة للأندية بشكل رسمي، إذا كان لديهم شيء مؤكد، نرجو إبلاغ الأندية به، أما البيانات الروتينية فلا جدوى منها".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت تجديد فترة إيقاف النشاط الكروي في مصر حتى منتصف شهر مايو المقبل.

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