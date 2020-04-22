تقرير: أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استمرار تجميد بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى أكتوبر المقبل على أقل تقدير.

ونقل موقع Le360 sports المغربي تصريحات طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لـ كاف وعضو مجلس فيفا لصحيفة لوبريزيان الفرنسية.

وقال بوشماوي: "كرة القدم العالمية تعيش أزمة خاصة على المستوى الاقتصادي، وعودة الأمور إلى نصابها بحاجة إلى بعض الوقت حتى تستقر الأمور".

وعن استئناف النشاط مجددا كشف "أعتقد أنه من غير المسؤولية عودة عجلة الكرة للدوران قبل 6 أشهر من الآن، طالما لم يستقر الوضع الصحي".

وأوضح "الحفاظ على الصحة يأتي في المقام الأول، الدوريات المحلية يمكنها الاستئناف إذا استقرت الأوضاع، لكن الوضع مختلف للمسابقات الخارجية".

وشدد "المنوال الاقتصادي العالمي يبقى بحاجة إلى إعادة النظر بعد أن أثبتت الأزمة الحالية ضعفه خصوصا أنه مبني على عائدات البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر".

وأتم تصريحاته "سيتم التنسيق بشأن موعد المسابقات الخارجية بين فيفا والاتحادات القارية".

وكان كاف قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية حتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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