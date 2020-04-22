ماتيراتزي: بينيتز دمر ما بناه مورينيو في إنتر.. لديه مشاكل مع كانافارو وتيري ورونالدو

هاجم الإيطالي ماركو ماتيراتزي مدافع إنتر السابق مدربه الإسباني رافائيل بينيتز أثناء تدريب النيراتزوري عام 2010.

رافا درب إنتر عقب رحيل جوزيه مورينيو لكن ولايته انتهت سريعا رغم تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2010.

ماتيراتزري قال عبر إنستجرام "في إنتر بدأت حقبة بينيتيز بسوء وانتهت بطريقة أسوأ لكنها لم تنته بعد".

وتابع "لقد دمر كل شيء بناه مورينيو، اعتقد أن المدرب الجيد هو من يخلق الشغف للاعبين".

وأضاف "عندما وصل، سعى إلى وضع أولئك الذين يمكن أن يطلق عليهم نظريا قادة غرفة الملابس بعيدا، وانتهى به الأمر بمشاكل معهم. كان هو المشكلة".

وأكمل "جميعنا كانت لديه علاقة رائعة مع مورينيو، قدّم أشياء مهمة لنا، إذا حاول أحد مسح الماضي من أجل المضي قدما سوف احترمه، لكن إذا رأيت بينيتز يحاول مسح ما فعله مورينيو هذا يضايقني".

وأردف "بينيتز حقق لقب دوري الأبطال مع ليفربول على حساب ميلان بالتأكيد لديه القدرات، لكن مع إنتر كانت لديه مشاكل معي وفي نابولي مع باولو كانافارو وفي تشيلسي مع جون تيري وفي ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو أو شخص آخر".

وأتم "هل هذا خطأ الآخرين دائما؟ على أي حال، كنت دائما أشكره لأنني حاولت الاستفادة من تلك الأخطاء والتعلم منها".

الإسباني قاد إنتر في 25 مباراة فاز في 12 وحقق لقبي كأس العالم للأندية والسوبر الإيطالي على حساب روما وخسر السوبر الأوروبي أمام أتليتكو مدريد.

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