أين هم الآن؟ اللاعبون الذين أفسدوا احتفالية فينجر بمباراته الـ1000 بسداسية تشيلسي

في الـ22 من شهر مارس من عام 2014 كان آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال يحتفل بمباراته رقم ألف في الدوري الإنجليزي.

وكان اللقاء دربي في ملعب ستامفورد بريدج أمام تشيلسي.

لا يوجد أفضل من الفوز للاحتفال بالألفية وأمام غريمك التقليدي.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وسقط أرسنال بنتيجة هي الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.. سداسية دون رد.

ونشر موقع "سكواوكا" الإنجليزي تقريرا عن اللاعبين الذين شاركوا في ذلك الدربي وأين هم الآن.

بيتر تشك

حارس تشيلسي في ذلك اليوم قبل أن ينتقل لأرسنال حافظ على نظافة شباكه.

اعتزل تشك في نهاية موسم 2018-2019 والآن يعمل كمدير في تشيلسي.

برانيسلاف إيفانوفيتش

ظل اللاعب الصربي ضمن صفوف تشيلسي حتى عام 2017 حينما رحل عنه وانضم لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي.

جاري كاهيل

يتواجد جاري كاهيل الآن في صفوف كريستال بالاس بعدما رحل عن تشيلسي بنهاية تعاقده في 2019.

جون تيري

القائد التاريخي لتشيلسي اعتزل ويتواجد ضمن الطاقم الفني لفريق أستون فيلا.

سيزار أزبليكويتا

مازال أزبليكويتا يتواجد مع تشيلسي وأصبح قائدا للفريق.

ديفيد لويز

رحل لويز عن تشيلسي بعد ذلك الموسم وانضم إلى باريس سان جيرمان قبل أن يعود للفريق مجددا.

ولكن في 2019 رحل عن تشيلسي وانتقل لأرسنال نفسه.

نيمانيا ماتيتش

اللاعب الصربي ظل ضمن صفوف تشيلسي وانتقل إلى مانشستر يونايتد ليعمل مجددا تحت إمرة مدربه في الزُرق جوزيه مورينيو.

ويظل ماتيتش ضمن صفوف يونايتد حتى الآن.

أندري شورله

رحل اللاعب الألماني عن تشيلسي في عام 2015 وانتقل إلى فولفسبورج ثم بروسيا دورتنمود ثم فولام لينتقل إلى سبارتاك موسكو.

أوسكار

اللاعب البرازيلي رحل عن تشيلسي لينتقل إلى الدوري الصيني عن طريق جوانزو إيفرجراند.

إدين هازارد

يتواجد اللاعب البلجيكي حاليا ضمن صفوف ريال مدريد.

صامويل إيتو

اعتزل صامويل إيتو بعد رحلة عريقة في الملاعب وذلك في عام 2019.

جون أوبي ميكيل

أصبح اللاعب النيجيري حاليا بدون نادي بعد فسخ تعاقده مع طرابزون سبور التركي.

فيرناندو توريس

رحل توريس عن تشيلسي وعاد لأتليتكو مدريد وانتقل للدوري الياباني واعتزل في 2019.

محمد صلاح

النجم المصري رحل عن تشيلسي وانتقل لفيورنتينا حيث تألق وانفجر أكثر مع روما ليعود للدوري الإنجليزي عن طريق بوابة ليفربول ويحصد جائزة هداف المسابقة لعامين متتاليين.

كما أنه توج مع الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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