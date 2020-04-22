تقرير إسباني: سان جيرمان يفضل ترك مبابي مجانا بدلا من بيعه بسعر رخيص لريال مدريد

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض فكرة بيع مهاجمه الشاب كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري بسعر رخيص.

وبسبب توقف نشاط كرة القدم حول العالم جراء انتشار فيروس كورونا تشير التقارير إلى تراجع أسعار اللاعبين بنسبة كبيرة، ما يقلل من سعر بيع مبابي لأي ناد.

ما يجبر الأندية على التفكير جيدا في عمليات بيع وشراء اللاعبين.

وكشفت الصحيفة أن سان جيرمان إذا فكر في بيع مبابي بعد نهاية الموسم الحالي لن يزيد سعره عن المبلغ الذي دفعه النادي لشراء النجم الشاب قبل عدة سنوات من موناكو.

لذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة يفضل سان جيرمان الاحتفاظ بالنجم الفرنسي الشاب حتى نهاية عقده في عام 2022.

وإذا لم يرغب مبابي في تجديد تعاقده سيرحل عن النادي الفرنسي بشكل مجاني في 2022، وذلك أفضل بالنسبة لهم من بيعه بنهاية الموسم لريال مدريد بسعر قليل.

مبابي البالغ من العمر 21 عاما انضم لصفوف سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وسجل مبابي هذا الموسم 29 هذا مع سان جيرمان خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات قبل توقف كرة القدم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استمرار تخفيض رواتب مدربي المنتخبات لحين عودة النشاط

تقرير مغربي: الدفاع الحسني الجديدي يتجه لمقاضاة الأهلي والزمالك

تقرير: مانشستر يونايتد وأرسنال قد يشاركان في دوري الأبطال.. ومعركة قضائية منتظرة

أديبايور: لم أحضر فيروس كورونا إلى توجو فلماذا أتبرع؟

تيلي سانتانا.. خيط الأمل الذي مد البرازيل بالكرة الجميلة والفوز من خلال العقيدة