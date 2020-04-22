فيديو في الجول (2) – إسماعيل أحمد يحكي عن مشادته مع جمهور في لبنان.. وسبب عدم انتقاله لـNBA

يعتبر إسماعيل أحمد نجم فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أحد أساطير اللعبة في مصر.

وتحدث FilGoal.com مع إسماعيل أحمد عن بداياته ومشواره الاحترافي في لبنان والاتحاد السكندري.

وفي تلك الحلقة المقسمة على جزئين يحكي إسماعيل أحمد عن واقعة مشادته مع مشجع لنادي الحكمة أثناء احترافه في لبنان في صفوف نادي الرياضي.

وقال إسماعيل أحمد: "أحد الأشخاص اعتدى علي ولم أصمت وفجأة تضخمت الأمور".

وأضاف "عوقبت بالإيقاف لمدة مباراة ولعبت المباراة النهائية وفزنا باللقب".

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أما في الجزء الثاني من الحلقة فيتحدث أسطورة كرة السلة المصرية عن اقترابه في الاحتراف في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وقال: "ذهبت في 2002 لهيوستن روكتس وفي 2003 في ميامي هيت".

وواصل "لعبت مع هيوستن روكتس بشكل جيد لكن الانتقال لم يتم وفي العام التالي جاء لي دعوة للمشاركة مع ميامي هيت في وقت كان يتواجد في الدورة الصيفية ليبروس جيمس ودواين وايد".

وأتم إسماعيل أحمد "لو وكيلك له علاقات قوية في البطولة لن يكون صعبا الانتقال لأي فريق هناك".

هناك المزيد من التفاصيل شاهد إسماعيل أحمد يحكي الكثير عن مسيرته الرائعة.

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