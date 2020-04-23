أحمد موسى ينفي إصابته بفيروس كورونا

الخميس، 23 أبريل 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

أحمد موسى

نفى النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر السعودي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير إصابة مهاجم النصر بفيروس كورونا بعدما غادر السعودية متجها نحو مسقط رأسه.

وقال موسى في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "الرجاء تجاهل أي أخبار كاذبة عني أو عن عائلتي حول وجود تحاليل إيجابية بفيروس كورونا".

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وأضاف "نحن نعزل أنفسنا لمدة 14 يومًا إذ وصلنا للتو من المملكة العربية السعودية كما ينص القانون".

ووجه المهاجم النيجيري رسالة لكل مشجع قال فيها "كن آمنا، حافظ على المسافات بين الأفراد، تجنب الأخبار الكاذبة".

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