رضوان جيد يتحدث عن سبب اشتعال لقاء الأهلي والهلال.. والإشادة بعد الزمالك والترجي

علق رضوان جيد الحكم الدولي المغربي على الأحداث التي شهدتها مباراتي الأهلي والهلال والزمالك والترجي تحت إدارته، كما تطرق للرد على الانتقادات التي وجهت إليه، وذلك في حواره مع صحيفة "المنتخب" المغربية.

وبدأ جيد حديثه أولا عن إدارة المباريات الكبيرة قائلا: "مثل هذه التكليفات رب ضارة نافعة، هي بمثابة نعم متوغلة في بعض النقم والدسم المعجون بالسم، هذه هي الأوصاف التي نطلقها نحن الحكام على هذا النوع من المباريات".

وأضاف "مثل أي لاعب أو فريق، أكون سعيدا حينما أخوض مباراة كبيرة، لأنها تزيد من ترصيع سيرتي الذاتية".

ثم تابع الحكم المغربي حديثه للرد على الانتقادات قائلا: "السهام لا تطال عادة إلا المتواجدين في الطليعة، وفي مقدمة القافلة، شخصيا أكسبني الله إيمانا قويا لا تنال منه هذه الهرطقة".

وواصل "ما يحز في النفس أن كل فاسق يروج لكلام باطل لا يراعي أنه سواء لي أو لغيري أسرة صغيرة ووالدين وبنات، يمكن أن تنال منهم هذه السموم".

وأردف "تحدثوا عن انتماء حزبي بسبب ظهوري في مناظرة حضرها بعض رجال السياسة وهم مسؤولون كرويون وردي الدائم أنني لست متحزبا وأنا من حزب الصافرة العادلة لا غير".

وتابع "هذه الشائعات انطلقت للأسف من هنا المغرب، وكانت سببا في احتقان أجواء مباراة الهلال والأهلي".

وأتم "الله سبحانه وتعالى درب الأمور لما فيه خير لي، وحمدا لله بعد تلك المباراة ومباراة الزمالك والترجي حظيت بسيل من الإشادة".

مباراة الهلال والأهلي في السودان ضمن آخر جولات دور المجموعات شهدت نزول بعض جماهير الفريق السوداني إلى أرض الملعب اعتراضا على قرارات الحكم، في تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

كما أدار جيد، مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري الأبطال والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 وشهد اللقاء اعتراض من لاعبي الفريق التونسي على حكم اللقاء.

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