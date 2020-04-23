أرسنال يذكر رباعي فريقه بقواعد التباعد الاجتماعي بعد خرق الحظر الحكومي

تحدث نادي أرسنال مع رباعي الفريق، أليكسندر لاكازيت ونيكولاس بيبي وجرانيت شاكا وديفيد لويز بعد خرقهم لقواعد التباعد الاجتماعي وذلك وفقا لما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن النادي قد أكد لـ"سكاي" تواصله مع اللاعبين وتحذيرهم بعدما تم تصويرهم يخرقون توجيهات الحكومة البريطانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتم تصوير بيبي وهو يلعب كرة القدم مع أصدقائه في شمال لندن، أما شاكا ولويز فقد تقابلا في حديقة، في حين أن لاكازيت تم تصويره وهو يتحدث عن قرب مع عامل تنظيف سيارات.

ولا تعد تلك هي الحادثة الوحيدة التي تسببت في غضب البريطانيين، إذ أن سيرجي أورييه وموسى سيسوكو ثنائي توتنام خرق قواعد التباعد الاجتماعي والحظر الجارية ونشر الأول مقاطع فيديو لهما وهما يتدربان سويا.

كما أن عددا من لاعبي إنجلترا قد خرقوا قواعد التباعد الاجتماعي في وقت سابق، أبرزهم جاك جريليش قائد أستون فيلا وواين روني لاعب ديربي كاونتي.

بريطانيا رصدت حتى الآن 133 ألف و495 إصابة بفيروس كورونا المستجد وسجلت 5 آلاف و279 حالة وفاة بجانب تعافي 91 ألف و612 حالة.

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