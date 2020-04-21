فان بيرسي: طريقة رحيلي عن يونايتد كانت قاسية.. لم أتوقع ما قاله فان جال

كشف روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد السابق عن الحديث الذي دار بينه وبين لويس فان جال مدربه السابق في الفريق قبل رحيل الأول عن الشياطين الحمر، وكيف تسبب ذلك الحديث وما تلاه من أحداث في رحيله.

وصرح فان بيرسي قائلا: "تحدثت لفترة وجيزة مع لويس فان جال، وقال لي، حسنا يا روبن هنا مفترق الطرق بالنسبة لنا، أنا المدرب وأنت اللاعب، يجب أن ترحل انتهى وقتك هنا".

وواصل "قلت له، حسنا لكن لدي عقد هنا؟ قال لي إنه لا يهتم".

وأكمل "كان قاسيا للغاية قبل النهاية، كنت أعرف أن شيئا ما سيحدث لكن ليس بتلك القسوة، وكانت تلك طريقته في قول الأمر، وبعد ذلك جالت الكثير من الأشياء في رأسي، حينما تحصل على رسالة مثل تلك يحدث لك ذلك".

وتابع "كان عقدي ساريا وعائلتي سعيدة، كان ذلك عامي الـ11 في إنجلترا، نحب الحياة في إنجلترا لكن ماذا بعد؟".

واستطرد "أطفالي يذهبون إلى المدرسة ولديهم أصدقائهم وكل شيء، لذا في غمضة عين جال كل شيء في رأسي، كيف تتفاعل مع مثل ذلك الأمر؟".

فان بيرسي انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في صيف 2012 بمبلغ 30.7 مليون يورو، ثم رحل في صيف 2015 بعد موسم وحيد مع فان جال كمدرب له في مانشستر يونايتد إلى فينيربهاتشة بمبلغ 6.5 مليون يورو، وقبلها لعب كأس العالم 2014 مع فان جال مدرب هولندا وقتها.

واصل فان بيرسي حديثه قائلا: "قلت لنرى ما سيحدث، هذا رأيك لكن عقدي ساريا وأنا سعيد في إنجلترا مع مانشستر يونايتد، لذا لنرى ما سيحدث، وقفت وصافحته وغادرت الاجتماع القصير".

وأردف "في طريقي للعودة، كنت أفكر أن هذا أمر صعب، كيف يكون ردي؟".

واسترسل "تلك القسوة والصعوبة والطريقة المباشرة، والكثير من الأشياء التي جالت برأسي، ثم بدأت الجولة التحضيرية، لم يكن مسموحا لي في اللعب في تقسيمة 11 ضد 11 ومنحني الكرة وقال لي قم بأشيائك التي تفعلها وحدك".

وتابع "لذا تحاول أن تهدأ أن تجعل الأمر يمر، لكن الكثير من الأشياء تحدث، تلعب ببطاقة السيطرة والقوة، وهي لا تؤثر بي، لكن في الحقيقة أثر بي كثيرا وعائلتي ومسيرتي، كان ذلك وقتا طويلا".

وأكمل "حاولت الهدوء، لكن في تلك المرحلة كان من الجيد بالنسبة لي الحديث مع أحد المقربين مني، لكنني كنت عنيدا للغاية لكي أفعل ذلك".

وأتم "حينما أفكر فيما مضى، كانت هناك بعض النقاط في مسيرتي كان علي أن أتحدث مع شخص ما وأفكر بشكل أوضح".

خلال موسمه مع فان جال سجل فان بيرسي 12 هدفا وصنع 3 أهداف في 31 مباراة بكل المسابقات مع مانشستر يونايتد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

حمادة طلبة يتحدث عن "ظلم" حسام حسن

طاهر أبو زيد: الجهة الإدارية أرادت فشل محمود طاهر في الأهلي

إكرامي يحكي كيف تحولت وجهته من نانت إلى فينورد

عادل مصطفى: أبلغوني بالعمل في جهاز منتخب مصر لكن لم يحدث الأمر

إكرامي: لا أريد الاعتزال على الدكة

عادل مصطفى: أصبت بشلل كامل في الأهلي بسبب طبيب