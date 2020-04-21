حوار مثير – حمادة طلبة.. عن "ظلم" حسام حسن و"أكل العيش والحلاوة" من جبهته

استرجع حمادة طلبة لاعب بتروجت، الكثير من كواليس ومحطات مسيرته الطويلة، وتوقّف عند لحظات هامة في فترته مع الزمالك ومنتخب مصر.

المدافع المعروف بتمهيد طريق الإنجازات لمنتخب مصر في عهد هيكتور كوبر بإنقاذه الخارق على خط المرمى أمام نيجيريا، تحدث بصراحة بالغة خلال الحوار.

انهال بالإشادة على جيسوالدو فيريرا مدربه الذي حصد معه ثنائية الدوري والكأس في الزمالك، كما اتهم حسام حسن مدربه في المصري بـ "التخليص عليه" واغتيال حلمه بتمثيل المنتخب في أمم إفريقيا، وغيرها من الأسرار التي كشفها في حديثه لـ أون تايم سبورتس 2.

الزمالك وفيريرا

"لم أكن مرتاحا في مركز الظهير الأيسر، وعندما تولى فيريرا المهمة أخبرني أنه ينوي إعادتي لمركزي الأصلي".

"لكن في أول مباراة أمام الداخلية وظفني كظهير أيسر مجددا، وأثناء هذه المباراة أتى إليّ محمد الفيومي لاعب الداخلية وأخبرني أن مدربهم علاء عبد العال طلب منهم أن يلعبوا من جبهتي لأنني بطيء وأنهم (هياكلوا عليا عيش وحلاوة)".

"لا أعلم ما حدث في الشوط الثاني، لكني تسلّمت الكرة ودخلت للعمق وأطلقت تسديدة قوية سجلت بها الهدف الأول في الدقيقة 60".

"فيريرا مدرب سيظل في ذاكرتي للأبد، لن أنساه، كل اللاعبين كانوا يحبون بعضهم بسببه".

"كنا نشعر بالهيبة في وجوده، تحدث معنا جميعا في الأساسيات، كيف نتسلم الكرة وكيف نتمركز، لدرجة أن أحمد عيد عبد الملك غضب وقال له (عندي 35 سنة)".

شاهد أحمد عيد يروي هذا الموقف عبر FilGoal.com

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"كان يجعلنا نشاهد مبارياته عندما كان مدربا لـ بورتو حتى نرى تمركز اللاعبين ونظامهم. وفي محاضراته كان يحكي لنا المباراة قبل لعبها ويخبرنا سنفوز من هنا ونخسر من هنا".

"في بداية فترته، لم يعتمد فيريرا على طارق حامد تماما وأخرجه من حساباته بالكامل، لم يكن مع المجموعة التي تشارك، أراده أن يغيّر في أسلوب لعبه وأن يقلل من العنف وأن يحسّن من تدخلاته ويكون أكثر حذرا".

"لو حدث للاعب آخر ما حدث لـ طارق في تلك الفترة، لما استمر في الزمالك، لكن طارق لم يستسلم وتدرب بقوة لمدة شهر ونص، هو لاعب صبور للغاية ويتمتع بالرجولة".

"كنت سأرحل عن الزمالك بنسبة 100%، وعندما جلس فيريرا لتجديد تعاقده، اشترط على الإدارة أن تجدد لي عقدي حتى يوقّع".

"في أول عامين مع الزمالك، لم أتقاض مستحقاتي تماما، فقط 10 آلاف جنيه، كان مجلس ممدوح عباس وقتها، وحتى اليوم لم أحصل على هذه الأموال، لكني أبدا لن أتقدم بشكوى ضد الزمالك".

"كنت أتمنى الاعتزال في الزمالك، ولا أدري حتى اليوم سبب رحيلي".

"لعبت في كل المراكز في أسمنت السويس، حتى مركز المهاجم، وسجلت 9 أهداف".

خطاب حسام حسن ومنتخب مصر

في ديسمبر 2016 أرسل حسام حسن –مدرب حمادة طلبة في المصري وقتها – خطابا إلى اتحاد الكرة، اتهم فيه حمادة طلبة بعدم الالتزام.

"حسام حسن قال في الخطاب إنني غير ملتزم ولا أتدرب، وهذا غير صحيح بالمرة".

"ذهبت إلى معسكر المنتخب وبمجرد دخولي الفندق، وجدت محمود فايز وأسامة نبيه يسألوني عن سبب هذا الخطاب، صُدمت بشكل بالغ، قلت لهم لا أعرف سببه، أنا أجتهد وأتدرب".

"هذا الخطاب (خلّص عليا)، أدركت أن بسبب هذا الخطاب لن أنضم للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2017، وهذا ما حدث بالفعل، المشاركة في هذه البطولة كانت أمنية حياتي".

"أعذر هيكتور كوبر في قراره، أي مدرب محله كان سيقلق ويستبعد اللاعب".

"محمد صلاح طلب من الجهاز الفني بعد استبعادي بأن أسافر معهم، عندها قالوا إنني سأسافر تحسبا لعدم جاهزية أحمد حجازي".

"في الجابون لم أشعر أنني لست في القائمة أبدا، بل كنت أتدرب معهم بكل قوة وأجالس اللاعبين طوال الوقت، حتى أنني كنت أتحصل على مكافآت الفوز مثل بقية اللاعبين".

"لكن أصعب لحظة كانت جلوسي في المدرج ومشاهدة المباريات، خصوصا بعد إصابة محمد عبد الشافي في المباراة الثانية، ثم مشاركة كريم حافظ الذي لم يكن موفقا، ثم مشاركة أحمد فتحي كظهير أيسر وإصابته، ظللت أقول لنفسي وقتها (كان زماني في الملعب)".

"لاحقا عندما كنت لاعبا في الأسيوطي، قدمنا موسما مميزا، وفجأة تحوّل النادي لـ بيراميدز وانقلب الوضع رأسا على عقب، وجدت لاعبي الزمالك الذين تركتهم يلعبون عندي، وتم تحسين عقودنا.. لكن أتى حسام حسن (كان ورايا ورايا)".

"استبعدني تماما من حساباته وكان يخرجني من قوائم المباريات بالرغم من أنه تحدث عني بشكل جيد أمام زملائي وأخبرني أنه في حاجة إلى مجهوداتي، لا أعلم حتى اللحظة سبب خلافه معي".

أسامة نبيه وحسام غالي

"حسام غالي كان منفعلا للغاية بسبب عدم البدء به في مباراة الذهاب أمام نيجيريا، لدرجة أنه بعد دخوله ضربني في لقطة ليأخذ الكرة مني".

"بعد عودتنا إلى مصر كان مشدودا للغاية وانفعل على عمرو جمال لتكاسل الأخير في الركض وراء كرة، وأسامة نبيه شاهد الواقعة وأخبر بها كوبر".

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