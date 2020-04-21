إكرامي يحكي.. كيف تحولت وجهته من نانت إلى فينورد

سرد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي كواليس تجربته الاحترافية بنادي فينورد الهولندي وعودته مجددا لصفوف القلعة الحمراء.

شريف إكرامي النادي : الأهلي

وقال إكرامي خلال استضافته عبر قناة النهار "بعد مونديال الشباب، كنت اللاعب الإفريقي الوحيد في التشكيلة المثالية للبطولة رغم خروجنا من دور الـ16، وتحدث معي عدد من الوكلاء، وكانت عروض وهمية، وعدت للأهلي لأكون الحارس الثالث خلف عصام الحضري وأمير عبد الحميد".

وأضاف "بعد ثمانية أشهر، تحدث معي وكيل حسام غالي، وأبلغني بوجود عرض من فينورد وسألني عن رأيي في الخضوع للاختبار، بينما كان لي وكيل آخر، وحذرني من الانتقال إلى فينورد لتواجد 4 حراس مرمى، ووعدني بعرض آخر في نانت".

وأضاف "كابتن ثابت البطل كان معارضا بشدة، وقال لي لا يليق أن يخضع لاعبا بالأهلي للاختبار، وقلت له أنني الحارس الثالث، وقمت بالإلحاح عليه، وقال لي إذا فشلت لا أريد أن أسمع صوتك مجددا حتى الاعتزال".

وواصل شريف إكرامي "ذهبت إلى فرنسا، وفوجئت بأنني أملأ استمارة يسألوني فيها عن مركزي، وخضعت للاختبار مع مدرب الفريق الرديف، وقال لي أنت حارس جيد، وسألني لماذا حضرت؟ بالتأكيد أنت لن تلعب في الفريق الرديف، عدت إلى الفندق منهارا في البكاء، وتحدثت مع وكيلي بلهجة عنيفة".

واستطرد "حينها كان كابتن ثابت البطل في فرنسا برحلة علاجية.. وقال لي استغل الفرصة وحارب عليها طالما سافرت إلى أوروبا، لا تعد إلا بعرض للنادي".

وأردف "تدربت مع مدرب فينورد مرتين، وقال لي أنت معي، ولكن الصفقة مؤجلة للموسم الجديد، لأن لدينا 3 حراس مرمى ومستواك أفضل من اثنين حراس.. بالفعل عدت مجددا إلى مصر، وتحولت للحارس الثاني بعد إصابة أمير عبد الحميد، ثم عدت ثالثا بتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب بنهائي كأس مصر".

وأوضح "بالفعل أرسل النادي الهولندي عرضه الرسمي في أغسطس، وكان يتبقى لي سنة في عقدي مع الأهلي".

وعن عودته إلى مصر مجددا، واصل شريف إكرامي "عقدي مع فينورد كان ينتهي بنهاية موسم 2010، وقبل انتهاء التعاقد ذهبت إلى تركيا موسم 2008/2009، واكتشفت أن أنقرة جوجو لديه حارس مرمى أساسي، وحدث خلاف وعدت إلى فينورد مجددا في أكتوبر، قالوا لي أنت على ذمة الفريق التركي، ولا مانع من استمرارك معنا، ولكن لن نتحمل راتبك، لذا عدت إلى مصر في نوفمبر 2008 حتى يونيو 2009 لرغبتي في الانضمام لصفوف المنتخب الذي كان يضم أبناء جيلي أحمد فتحي ومتعب وحسني عبد ربه بينما كنت أنا قائدهم في منتخب الشباب".

وقال إكرامي: "تحدثت مع محمود الخطيب، وقال لي سأعود لمانويل جوزيه، وقال لي الخطيب أن جوزيه أبلغه بأنه إذا أراد حارسا سيتعاقد مع لاعب جاهز، بينما كنت بعيدا عن المشاركة منذ فترة".

وكشف "تواصل معي عدة وكلاء، وتلقيت عدة عروض من الإسماعيلي وإنبي واتحاد الشرطة، ووجدت أن العروض مختلفة كثيرا عما تعودت إليه في أوروبا، وبعد صعود الجونة تحدثت مع كابتن إسماعيل يوسف لتهنئته، وعرض علي الانضمام للجونة، فكرت وكلما أستشير أحدا يتعرض لصدمة، كيف بعد الأهلي والاحتراف أعود لفريق صاعد من الدوري الممتاز، لكن بعد جلسة مع مسؤولي الجونة، شعرت أنهم أجانب، وكلامهم مقنع وتقديرهم كان كبيرا".

وتابع "بعد خسارة الأهلي ضد سانتوس في الكونفدرالية، تولى حسام البدري المسؤولية، وقعت للجونة في الأول من مايو ولم يعلم أحد بنبأ توقيعي حتى والدي كابتن إكرامي".

وتابع "سافرت إلى هولندا في إجازة مع زوجتي، وبالعودة سألني أبي، أين أنت، الأمور مقلوبة، وكابتن الخطيب يريد عودتك للأهلي، وعندما علم بتوقيعي للجونة، صُدم، وقال لي كيف لا تبلغني، وصاح في (هل أنا صحفي؟)".

وكشف شريف إكرامي "كان هناك شرط في عقدي مع فينورد بأن الانتقال لأي ناد آخر غير الأهلي والزمالك يسمح لي بالانضمام مجانا مقابل ترك قيمة عقدي في الموسم الأخير، أما الانتقال لأحد القطبين سيكون بمقابل مادي".

وأشار "لم أتفق مع مسؤولي الأهلي، حينها كان هادي خشبة منسقا وطالبني بإنهاء الأمور مع فينورد، وقلت له أن الأنسب للطرفين، أن ألعب مع الجونة وبعد عام نفتح الملف مجددا، إلا أنه بعد شهرين فقط مع الجونة بدأت المفاوضات مجددا، والأهلي دفع شرطا جزائيا للجونة".

وأتم شريف إكرامي "لقد قال لي كابتن إسماعيل يوسف قبل بداية الموسم، إذا كنت تريد الأهلي لا مشكلة، واعتبر أن العقود لاغية، لقد تعامل معي بذكاء شديد، وعدت إليه بعد تعثر المفاوضات مع الأهلي، وقلت له لم أشعر بالارتياح".

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