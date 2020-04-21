إكرامي: لا أريد الاعتزال على الدكة.. ولا يقلقني من يرتدي شارة الأهلي والدليل أبو تريكة

فسر شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي قراره بالرحيل عن صفوف الفريق بانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

قال إكرامي خلال استضافته عبر قناة النهار "لا ألعب منذ عامين، درست موقف إدارة النادي والمدرب، ووجدت أن المركز مستقرا، بينما رغبتي التواجد في الملعب، وضغطت على هذه الرغبة، في الوقت الذي انشغلت أيضا بمهام أخرى بالفريق خارج الملعب".

وأضاف "من حق الجمهور أن يعرف سبب قراري، هناك تفاصيل أخرى غير المشاركة، لا أريد الاعتزال وأنا على الدكة.. رغم أن دكة الأهلي تشرف أي لاعب، لكنني لم أتعود على الجلوس بديلا منذ بدايتي في الناشئين".

وواصل إكرامي "رغم شعوري بالقلق، إلا أنني مقتنع بداخلي أنه القرار الصحيح، وراعيت ألا أتسبب في أزمة فنية للفريق أو إثارة مشكلة أو خلاف مع إدارة النادي حتى لا يبدو أنني رحلت بسبب خلاف حول التفاوض أو غيره".

وبشأن سؤاله ما الآلية الأفضل لتجديد عقود اللاعبين، رد شريف إكرامي "كل مسؤول له استراتيجية في إدارة الملفات، هناك من يميل لحسم الملف مبكرا، وهناك من يرى أن العلاقة تسمح بتأخير التفاوض مع اللاعبين القدامى أو الكبار ولا تسبب حرجا".

واستطرد "المنطقي الأكثر هو الحسم المبكر لمنع الجدل..في مصر ننظر لأوروبا عندما نريد أن تخدمنا الظروف، وعندما لا تكون الظروف في صالحنا نقول أننا مختلفون عن أوروبا".

وشدد "الأهلي لا يقف على أحد سواء في الملعب أو غرفة الملابس أو غيرهما، ولا يقلقني من يرتدي شارة القيادة، الأمر ليس أزمة، نتوسم أن هناك شخصيات لديها من المواصفات القيادية".

وأتم شريف إكرامي تصريحاته "أبوتريكة نادرا ما ارتدى الشارة، لكن يكفي أن تنظر له في الملعب يجعلك تتحرك، بينما في كأس الأمم الإفريقية بدا أننا نعاني من أزمة في القائد".

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وأعلن الأهلي في وقت سابق الاتفاق مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على الرحيل عقب نهاية الموسم، ولم يحدد الحارس الدولي وجهته المقبلة حتى الآن.

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