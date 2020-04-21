طاهر أبو زيد: لم يحدث خلاف بيني وبين صالح سليم والخطيب.. والجهة الإدارية أرادت فشل محمود طاهر

قال طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة السابق إنه لم يكن هناك أي خلاف بينه وبين الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء صالح سليم والحالي محمود الخطيب.

وقال أبو زيد لقناة "ملعب أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "عملت مع صالح سليم لعامين وهو كان شخص يستمع لجميع الآراء".

وأضاف "كل ما قيل حول وجود خلافات بيننا غير صحيح تماما".

وأكمل "ما يدلل على حديثي هو شهادة نجله هشام".

وتابع أبو زيد "أتذكر أنه في أحد المرات قلت له نريد ضم محمد فضل لاعب نادي الصيد لنا سيفيد النادي كثيرا، وحديثي مع صالح سليم لم يستغرق سوى 5 دقائق وقال لي أتم الأمر".

وشدد "لو كان هناك تربص بيننا لم يكن ليتم ذلك، كلنا استفدنا من صالح سليم هو هرم كبير وشعاره كان الأهلي فوق جميع أبنائه".

وعن حقيقة خلافاته مع الخطيب "علاقتي جيدة به وأنا مساند لأي شخص يدير الأهلي، وتأييدي في الانتخابات لمحمود طاهر لا يمنع مساندتي للخطيب الآن، أنا أحد أبناء النادي وأساند من يديره لكن في الانتخابات هذا رأيي وليس بالضرورة أن الطرف الثاني لا يصلح".

وشدد "مصلحة الأهلي أكبر مني ومن الخطيب ومن طاهر".

وتابع "في الانتخابات رأيت أن طاهر أفضل للأهلي خلال المرحلة، ورأيي أن تجربة طاهر في الأهلي كانت ناجحة بامتياز شهد لها الجميع لذا كنت أريد دفعه للحصول على فترة رئاسية جديدة".

وأضاف "الجهة الإدارية كانت تعرقل نجاح طاهر فقد كانت حريصة على إفشاله".

وأتم طاهر أبو زيد "رحلة مجلس إدارة الخطيب جيدة حتى الآن وفريق الكرة يسير بشكل مميز واستقطب مدرب نال إعجاب الجميع".

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