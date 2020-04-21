عادل مصطفى: بُلغت رسميا بتواجدي في جهاز المنتخب.. ولهذا لم تتم الخطوة

كشف عادل مصطفى، أنه بُلغ رسميا بتواجده في الجهاز الفني لمنتخب مصر، إلا أن الخطوة لم تتم.

عادل مصطفى خاض عدة تجارب تدريبية مؤخرا ضمن الأجهزة الفنية للأهلي، والوحدة السعودي، ومصر للمقاصة، وكان قريبا من العمل مع الفراعنة.

وصرّح عادل مصطفى عبر أون تايم سبورتس 2: "بُلغت رسميا أنني سأكون عضوا في الجهاز الفني لـ إياب جلال، لكنه اعتذر بعدها مباشرةً عن تولي المهمة".

وأكمل: "ثم تحدّث معي محمد فضل عن إمكانية التواجد في الجهاز الفني لـ حسام البدري لو تم إضافة عنصر خامس، لكن لم تتم الخطوة".

وحذر عادل مصطفى الذي بدأ مسيرته الكروية في الأهلي، حسام عاشور القائد الحالي للقلعة الحمراء، من الانتقال إلى الزمالك.

وقال مصطفى خلال تصريحاته: "عاشور يحق له اللعب في نادٍ آخر لمدة عامين، ثم يعود للعمل في الأهلي".

واستدرك: "لكن ليس أي نادٍ، من يترك الأهلي وينتقل للزمالك فهذه كارثة، والأمر نفسه لو انتقل لاعب من الزمالك إلى الأهلي".

وأتم: "لا يمكن أن تقضي 16 عاما في نادٍ وتكون قائده، ثم تنتقل لتلعب في منافسه".

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