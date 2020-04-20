أرسنال يعلن التوصل مع لاعبيه لاتفاق بشأن تخفيف الرواتب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي التوصل لاتفاق مع لاعبيه لتقليل رواتبهم خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وأصدر أرسنال بيانا جاء فيه: "يسعدنا الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق مع لاعبي الفريق الأول ومدربنا وموظفي التدريب لتخفيض الرواتب للمساعدة في دعم النادي في هذه الفترة الحرجة".

وأضاف البيان "تأتي هذه الخطوة بعد مناقشة إيجابية ومحادثات واضحة لخطورة الوضع الحالي ورغبة اللاعبين القوية والموظفين في إظهار دعمهم لعائلة أرسنال".

وأكمل البيان "ستدخل التخفيضات في إجمالي أرباح النادي السنوية بنسبة 12.5% وستنفذ خلال الشهر الجاري مع الإنتهاء من تجهيز العقود الجديدة في الأيام المقبلة، وإذا حققنا أهدافنا محددة في المواسم المقبلة مرتبطة بشكل أساسي بالنجاح في الملعب سيسدد النادي هذه المبالغ المتفق عليها".

وواصل "وسنكون قادرين على السداد لأن وضع هذه الأهداف سيؤثر بشكل إيجابي على اللاعبين وسيعني أن وضعنا المالي سيكون أقوى".

وأكمل "سنتلقى عائدات البث بنهاية الموسم الحالي وسيساعدنا ذلك على تغطية بعض المخاطر المالية التي نواجهها خلال هذا الموسم".

وأتم البيان "فخورون بلاعبينا وموظفينا لدعم نادينا وجماهيرنا ومجتمعنا في هذه الأوقات غير المسبوقة التي نمر بها والتي تعد من أصعب التحديات التي واجهناها في التاريخ".

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