تقرير: باريس سان جيرمان يسعى للحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل إيكاردي

يسعى باريس سان جيرمان في الحصول على ميراليم بيانيتش وأليكس ساندرو ثنائي يوفنتوس مقابل ماورو إيكاردي.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

ويلعب إيكاردي ضمن صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من إنتر.

ويملك النادي الفرنسي خيار التوقيع مع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، ومن المتوقع عدم عودته إلى إنتر مجددا.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن باريس سان جيرمان يسعى لاستغلال اهتمام يوفنتوس بضم إيكاردي للحصول على ثنائي الفريق.

واشار التقرير إلى نية ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي للجلوس مع بافل نيدفيد وفابيو باراتيشي ممثلي يوفنتوس لإيجاد حل يناسب الطرفين.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان كان مهتما بضم بيانيتش الموسم الماضي ويسعى أن يكون جزءا من الصفقة.

كما أن أليكس ساندور يعتبر من أبرز المرشحين المفضلين لإدراجهم ضمن الصفقة حال إتمامها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

مغامرة مجنونة لـ خيتافي أبطالها بطة وثوري وغجري

لاعب صن داونز يتغنى بقميص شيكابالا

قبل 20 عاما – ريدوندو أثار جنون فيرجسون وأبهر كولينا

هداف كان قريبا من الأهلي والزمالك أبوابه مفتوحة الآن أمام كورونا

ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد