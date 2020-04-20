راكيتيتش: إذا أُلغي الموسم يجب منح برشلونة لقب الدوري

يرى إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة أن فريقه يستحق التتويج بلقب الدوري الإسباني إذا تعذر استئناف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الكرواتي في حواره مع قناة Movistar:"كلنا نريد اللعب مرة أخرى وأن نفوز بالدوري في الملعب".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما "أتفهم أيضا أنه إذا تعذرت العودة، سيُلغى الموسم. وبما أننا على القمة، فيجب أن نكون الأبطال. السيناريو الأفضل هو إنهاء الموسم في أي وقت".

وتوقف الصراع الشرس في الدوري الإسباني في مارس الماضي ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

ولا تزال هناك 11 جولة متبقية في البطولة.

ولا يستطيع المسؤولون في إسبانيا تحديد موعد لاستئناف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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