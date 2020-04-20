وزير الصحة الإيطالي: كرة القدم هي أخر مشكلاتنا

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس - بريشيا

رد روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي على جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي وشدد على أن عودة كرة القدم هي المشكلة الأخيرة التي يفكر بها أو يمكن التعامل معها.

وكان جرافينا قد صرح أنه في انتظار موافقة فيتشينزو سبادافورا وزير الرياضة وسبيرانزا وزير الصحة من أجل استئناف كرة القدم من جديد.

وتم تعليق النشاط الرياضي من منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
رئيس رابطة الدوري الإيطالي: طورنا بروتوكولا صحيا صارما.. وسنجد الطريقة الصحيحة للعودة وزير الرياضة الإيطالي: نأمل في تأكيد موعد العودة للتدريبات قريبا تقرير إيطالي: ميلان لا يفكر في التعاقد مع لالانا اجتماع بين الاتحاد الإيطالي ولجنة طبية لاستئناف النشاط الرياضي.. الدوري الممتاز أولا

وقال سبيرانزا في تصريحات لإذاعة كابيتال: "لم ننتصر في المعركة بعد".

وشدد "أقولها بكل احترام وكمتابع شغوف لكرة القدم، ولكن مع أكثر من 400 حالة وفاة في اليوم، فهي المشكلة الأخيرة التي يمكننا التعامل معها".

وتابع "حياة الناس تأتي أولا، تختلف الأولويات الدولية اليوم".

وأضاف وزير الصحة الإيطالي "سنعمل حتى يمكن استئناف الحياة الطبيعية في وقت ما".

وأتم تصريحاته "فتح الملاعب أو المدارس يعني فتح وسائل الاتصال من جديد".

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصابين بـ 178 ألفا و972 حالة مع 23 الفا و660 حالة وفاة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

مغامرة مجنونة لـ خيتافي أبطالها بطة وثوري وغجري

لاعب صن داونز يتغنى بقميص شيكابالا

قبل 20 عاما – ريدوندو أثار جنون فيرجسون وأبهر كولينا

هداف كان قريبا من الأهلي والزمالك أبوابه مفتوحة الآن أمام كورونا

ماذا جاء في خطاب فيفا إلى الأهلي بشأن الشكوى ضد عبد الله السعيد

الدوري الإيطالي وزير الصحة الإيطالي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان الخميس من أجل رقم استثنائي 11 دقيقة | أوروبا
روني: لم أكن مثل لينيكر أو نيستلروي.. ولاعبان فقط يمكنهما كسر رقمي في يونايتد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: باريس سان جيرمان يسعى للحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل إيكاردي ساعة | أوروبا
ميرور: أحد كبار إنجلترا يخسر 9 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيا ساعة | الدوري الإنجليزي
وزير الصحة الإيطالي: كرة القدم هي أخر مشكلاتنا ساعة | أوروبا
لوكاكو يختار أفضل لاعب زامله في الميدان 2 ساعة | أوروبا
راكيتيتش: إذا أُلغي الموسم يجب منح برشلونة لقب الدوري 2 ساعة | أوروبا
فابريجاس: أثق أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 2 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 3 متعب يعتذر لـ حسام البدري 4 مرتضى: حدث تواطؤ ضد الزمالك في أزمة النقاز.. سُرقت بعض الأوراق من ملف القضية
قد ينال إعجابك