فابريجاس: أثق أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

برشلونة اوساسونا ميسي فابريجاس

يعتقد سيسك فابريجاس لاعب موناكو أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سيبقى مع الفريق الإسباني حتى يقرر تعليق حذائه.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال فابريجاس الذي مثل برشلونة من 2011 إلى 2014:"أتحدث مع ميسي، فكرته دائما كانت إنهاء مسيرته في برشلونة".

وواصل الإسباني في حواره مع إذاعة كادينا كوبي "كثير من الأشياء قد تحدث في النادي، لكني أثق تماما أن مسيرته ستنتهي في برشلونة".

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وصرح الأيقونة ميسي (33 عاما) أنه يتمنى يوما العودة لبلده الأرجنتين وتمثيل فريق نيولز أولد بويز.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001، سطر تاريخا لا يمحى للنادي الكاتالوني، وبات فيه أفضل لاعب كرة قدم في العالم.

ويمتد العقد الحالي لميسي مع برشلونة إلى 2021.

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