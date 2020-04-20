لوكاكو يختار أفضل لاعب زامله في الميدان

الإثنين، 20 أبريل 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

لوكاكو

اختار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي أفضل لاعب زامله في الملعب.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

وسئل اللاعب البالغ عمره 26 عاما عبر تويتر ليرد "إدين هازارد".

تزامل اللاعبان في تشيلسي، وقدما مباريات رائعة مع منتخب بلجيكا الذي نالوا معه الميدالية البرونزية في مونديال 2018.

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لوكاكو وهازارد هما أكثر لاعبين سجلا لمنتخب بلجيكا، الأول على القمة بـ52 هدفا والثاني أحرز 32 هدفا.

وصنع اللاعبان ربما أفضل منتخب في تاريخ بلجيكا، بلغا ربع نهائي كأس العالم 2014، وصلا ربع نهائي يورو 2016، وتأهلا للمربع الذهبي في كأس العالم 2018.

وتأهلا ببلجيكا إلى يورو 2020 ووقع الفريق في المجموعة الثانية مع الدنمارك وروسيا وفنلندا.

لكن البطولة التي كان مقررا انطلاقها في يونيو المقبل تأجلت إلى 2021 بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.

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