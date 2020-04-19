وكيلته: اسألوا إيكاردي عن مستقبله

رفضت واندا نارا وكيلة أعمال ماورو إيكاردي وزوجته الإجابة على التكهنات حول مستقبله وطالبت المتابعين بسؤال اللاعب نفسه.

وظهرت واندا على بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وطالبت المتابعين بالكف عن أسئلة حول مستقبل إيكاردي.

ويقضي إيكاردي موسمه الأول على سبيل الإعارة في باريس سان جيرمان وكان من المتوقع أن ينتقل بصورة دائمة.

وعن سؤال واندا إيكاردي زوجة ووكيلة اللاعب عن ذلك قالت: "لا أريد مزيد من أسئلة كرة قدم حول إيكاردي".

وتابعت "البعض يقول أنه سيذهب إلى هنا، لا بل إلى هناك".

وكانت أشارت تقارير إلى إبلاغ واندا مجلس إدارة باريس سان جيرمان أن اللاعب سيعود إلى إنتر في نهاية الموسم.

وأضافت واندا "لدى إيكاردي حساب شخصي على إنستجرام أيضا، يمكنكم سؤاله مباشرة حول مستقبله".

وأتمت تصريحاتها "عدد كبير من الأسئلة حول مستقبل إيكاردي".

وارتبط اسم إيكاردي البالغ من العمر 26 عاما بأتليتكو مدريد ويوفنتوس في الأسابيع الأخيرة.

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