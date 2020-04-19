بيكام: رونالدو ليس في مستوى ميسي

الأحد، 19 أبريل 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

ميسي - رونالدو

يرى ديفيد بيكام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أنه لا يوجد لاعب في العالم يضاهي ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال الإنجليزي البالغ عمره 44 عاما:"إنه (ميسي) في مستوى آخر، مستحيل وجود لاعب مثله".

وواصل خلال حديثه مع Telam "كريستيانو رونالدو ليس في مستوى ميسي، لكنهما أفضل من الجميع".

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يتفق البعض مع رأي بيكام، ويختلف البعض، وتستمر المقارنة بين نجمين هيمنا على عرش الساحرة المستديرة لعقد وأكثر.

نال ميسي الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مقابل 5 لرونالدو.

ولا يزال الثنائي يبدع في المستطيل الأخضر، هذا مع برشلونة وذاك في يوفنتوس.

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