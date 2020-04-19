بيكام: رونالدو ليس في مستوى ميسي

يرى ديفيد بيكام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أنه لا يوجد لاعب في العالم يضاهي ليونيل ميسي أيقونة برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال الإنجليزي البالغ عمره 44 عاما:"إنه (ميسي) في مستوى آخر، مستحيل وجود لاعب مثله".

وواصل خلال حديثه مع Telam "كريستيانو رونالدو ليس في مستوى ميسي، لكنهما أفضل من الجميع".

يتفق البعض مع رأي بيكام، ويختلف البعض، وتستمر المقارنة بين نجمين هيمنا على عرش الساحرة المستديرة لعقد وأكثر.

نال ميسي الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 6 مرات، مقابل 5 لرونالدو.

ولا يزال الثنائي يبدع في المستطيل الأخضر، هذا مع برشلونة وذاك في يوفنتوس.

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