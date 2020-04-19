لوكاكو يجيب.. هل يعود إلى الدوري الإنجليزي؟

الأحد، 19 أبريل 2020 - 10:40

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

أجاب روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان على سؤال يتعلق بعودته للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر تويتر قال البلجيكي ردا على السؤال:"لا أعتقد، أحببت وقتي مع إيفرتون بكل صراحة".

بعد ثمانية مواسم قضاها في إنجلترا رحل لوكاكو في الصيف الماضي إلى إيطاليا ليرتدي القميص الأزرق والأسود لفريق إنتر ميلان.

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ولعب لوكاكو لفرق وست بروميتش ألبيون وتشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وشارك في 252 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 113 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يتوج بأي لقب مع ناد إنجليزي.

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