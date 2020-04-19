اتحاد الكرة لـ في الجول: كيف تعترض أندية الآن على تقليل عدد الأجانب في الدوري؟

الأحد، 19 أبريل 2020 - 10:07

كتب : وليد الحسيني

جونيور أجايي - الأهلي - النجم الساحلي

استنكر وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اعتراض أندية على تقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قائمة كل فريق مشارك في الدوري المصري الممتاز.

وقال العطار لـFilGoal.com:"اعتراض هذه الأندية لا محل له من الإعراب، تعليمات القيد التي أرسلناها للأندية في يوليو الماضي أكدت على وجود 4 أجانب في كل فريق تمهيدا لتقليل العدد اعتبارا من الموسم المقبل. ولم نحدد كم سيكون عدد الأجانب المسموح به".

وواصل "تعليمات القيد أيضا أكدت أن لكل فريق الحق في معاملة لاعب أجنبي واحد فقط على أنه محلي وليس أجنبي، بشرط أن يكون منتميا لدولة عربية. وبالتالي لا يوجد مبرر لاعتراض هذه الأندية".

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وأتم "مجلس الإدارة المقبل لاتحاد الكرة يحق له التعديل في تعليمات القيد".

وتؤيد أندية قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب بينما اعترضت أخرى ومن ضمنها الأهلي الذي برر موقفه بخسارة مالية كبيرة. (التفاصيل)

وتوقفت كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي، ومع تفشي فيروس كورونا غير معروف متى يمكن استئناف بطولة الدوري.

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