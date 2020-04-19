فضل: يوجد خطة لعودة الدوري بعد الحصول على الضوء الأخضر من الدولة

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن دراسة خطة لعودة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي، وتبعا لتوجهات الدولة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وقال فضل لقناة "أون تايم سبورتس": "سنجتمع بالأندية خلال الفترة المقبلة من أجل عرض خطة مقترحة عليهم ومعرفة رأيهم".

وأوضح "نفكر في استكمال الدوري على ملاعب معينة والإقامة في فنادق معينة، وسنمنح الأندية فترة 3 أسابيع إلى شهر من أجل الاستعداد لعودة المسابقة".

ثم أضاف "سنعرض الأمر أولا على الجهات المعنية من أجل الحصول على القرار النهائي، لأن القرار في يد الدولة".

وواصل "في حال الحصول على الضوء الأخضر من الدولة، سنعرض الأمر على الأندية".

واستدرك "في هذه الحالة، قد نكون أول دولة في العالم تعيد الدوري".

وأعرب فضل عن تفاؤله بعودة الدوري، مع التأكيد على استكمال بطولة كأس مصر.

وأشار فضل إلى دعم الأندية في دوري الدرجتين الثانية والثالثة ماليا قبل شهر رمضان.

وشرح "تم الاتفاق مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية في اجتماعه بالفيديو مع أعضاء اللجنة، وسيتحرك وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد غدا في إجراءات التنفيذ".

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