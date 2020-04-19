نوير غاضبا بعد شائعة فرضه شروط على بايرن: ليس هذا الفريق الذي أعرفه

يشعر مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ بالضيق من تقارير إعلامية تقول إنه يشترط على النادي عقدا مدته 5 مواسم ليستمر مع الفريق.

مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال اللاعب المخضرم البالغ عمره 34 عاما:"كل المحادثات التي شاركت فيها منذ 2011 دائما كانت تتحلى بثقة كبيرة، لم يتسرب أي شيء أبدا".

وواصل نوير الذي يقضي موسمه التاسع مع النادي البافاري "لكن الآن هناك تفاصيل من المحادثات الحالية موجودة في الإعلام معظمها غير صحيح. هذا يزعجني. ليس هذا بايرن الذي أعرفه".

واستمر اللاعب الأسبق لشالكه "أريد اللعب طالما أنني جاهز. لكن أهم شيء بالنسبة لي هو الثقة. كيف أطلب عقدا مدته 5 سنوات. عمري 34 ولا أستطيع التوقع كيف سأكون حين أصبح 39. لهذا ما قيل ليس له أساس من الصحة".

وينتهي العقد الحالي بين نوير وبايرن في 2021.

وشارك اللاعب في 373 مباراة مع الفريق وتوج بـ18 لقبا.

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