رئيس بورتو: مورينيو وافق على تدريبنا في 2016 لكن يونايتد اعترض

الأحد، 19 أبريل 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

مورينيو

قال بينتو دا كوستا رئيس بورتو إن جوزيه مورينيو كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفريق لمدة نصف موسم لكن مانشستر يونايتد حال دون ذلك.

وصرح دا كوستا عبر قناة ناديه في يوتيوب:"كنا بلا مدرب في منتصف الموسم. تواصلت مع مورينيو، كان وقع عقدا مع يونايتد لكن سيبدأ عمله في الموسم الجديد، سألته هل يستطيع القدوم حتى نهاية الموسم".

وواصل "بدا الأمر مستحيلا، لكن ليس بالنسبة له، قال بلى. كان أمامنا نهائي كأس، نهائي كأس الدوري، وقال إنه سيأتي".

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وأضاف "وعندما اعتقدنا أن الأمر ممكنا، مانشستر يونايتد لم يوافق بحجة أنه قد يواجهنا في بطولة أوروبا. كثيرون تجاهلوا حقيقة أن مورينيو كان متاحا ليقود الفريق في منتصف الموسم بلا شروط".

وأتم "هذه حقيقة ليست معروفة، لكنها تظهر مدى حبه للنادي".

بورتو كان بوابة مورينيو لأفضل دوريات أوروبا، معه بلغ المجد وتوج بكأس الاتحاد الأوروبي في 2003 ثم دوري أبطال أوروبا في 2004 قبل أن يرحل إلى لندن ليبدأ مهام عمله في تشيلسي.

بعد إقالته من تدريب تشيلسي في 2015، في ولايته الثانية مع الفريق الإنجليزي، ظل البرتغالي بعيدا عن كرة القدم حتى تعاقد مع يونايتد ليخلف أستاذه السابق لويس فان جال في بداية موسم 2016-2017.

ولم تستمر رحلة مورينيو مع يونايتد طويلا، رحل في ديسمبر 2018 ومنذ أشهر عاد لإنجلترا من بوابة توتنام.

ويعتبر مورينيو ضمن أفضل مدربي كرة القدم عبر التاريخ، توج بـ25 لقبا عبر مسيرته.

قاد فرق بنفيكا وليريا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ويونايتد وتوتنام.

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