تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير

الأحد، 19 أبريل 2020 - 12:47

كتب : FilGoal

بركاوي

زعمت صحيفة المنتخب المغربية أن الزمالك يرغب في التعاقد مع الجناح الأيسر كريم بركاوي لاعب فريق حسنية أكادير.

كريم البركاوي

النادي : حسنية أغادير

الزمالك

وكتبت أن الزمالك يريد التخلي عن لاعبه المغربي حميد أحداد إلى فريق الرجاء، وفي المقابل الظفر ببركاوي البالغ عمره 24 عاما.

ويلعب أحداد في الرجاء معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، وانضم إلى الأخير في 2018 وتوج معه بالكونفدرالية.

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في المقابل، قدم بركاوي موسما رائعا مع أكادير ليلفت انتباه عديد الأندية.

سجل 8 أهداف في 16 مشاركة بالدوري المغربي، وأحرز 8 أهداف أخرى في الكونفدرالية.

ويلعب بركاوي في أكادير منذ 2013، وفي الموسم الماضي شارك كبديل مرتين ضد الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية.

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