عبد ربه: لعبت بجوار محمد شوقي مغمض العينين.. أدين له بالكثير في مسيرتي

قال حسني عبد ربه لاعب وسط منتخب مصر في جيله الذهبي إن زميله السابق محمد شوقي أسهم كثيرا في علو شأن لاعب الإسماعيلي السابق.

وأوضح عبد ربه في تصريحات لقناة تايم سبورتس "كنت ألعب بجوار محمد شوقي مغمض العينين، لغة التفاهم بيننا كانت مثالية".

وأضاف "شوقي هو أكثر من شعرت بالأمان حين لعب بجواري في وسط الملعب، كان يطالبني دائما بالزيادة الهجومية على أن ينتظر هو للقيام بالتغطية الدفاعية".

وشدد لاعب الإسماعيلي وستراسبورج السابق "أداء شوقي أسهم كثيرا في اسم وشهرة حسني عبد ربه بعالم كرة القدم".

وأتم "لعبت بجوار أحمد حسن وحسام غالي في منتخب مصر وهما لاعبان رائعان، لكن شوقي كان شريكي المثالي في وسط الملعب".

عبد ربه غاب عن التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 بسبب الإصابة، لكنه أسهم بقوة في حصد لقبي 2008 و2010.

أما لاعب الأهلي وميدلسبروه السابق فتواجد في بطولتي 2006 و2008، فيما غاب عن نسخة 2010 لأسباب فنية.

الثنائي قدم مباريات لا تنسى في كأس القارات 2009 وتصفيات كأس العالم 2010.

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