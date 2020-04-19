عبد ربه: لعبت بجوار محمد شوقي مغمض العينين.. أدين له بالكثير في مسيرتي

الأحد، 19 أبريل 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه

قال حسني عبد ربه لاعب وسط منتخب مصر في جيله الذهبي إن زميله السابق محمد شوقي أسهم كثيرا في علو شأن لاعب الإسماعيلي السابق.

وأوضح عبد ربه في تصريحات لقناة تايم سبورتس "كنت ألعب بجوار محمد شوقي مغمض العينين، لغة التفاهم بيننا كانت مثالية".

وأضاف "شوقي هو أكثر من شعرت بالأمان حين لعب بجواري في وسط الملعب، كان يطالبني دائما بالزيادة الهجومية على أن ينتظر هو للقيام بالتغطية الدفاعية".

أخبار متعلقة
نادي مصر يعلن عبر في الجول: عدم خفض مستحقات اللاعبين.. وإجراءات احترازية ضد كورونا خبر في الجول – اقتراح في مجلس النواب لإعادة النشاط الرياضي في مصر معلول يكشف نصيحة مدرب الصفاقسي بخصوص "عرض مصر".. ورسالة لسعد سمير حسام حسن: المشاركة هي فيصل اختياري بين الأهلي والزمالك.. وهؤلاء أفضل مهاجمين في مصر

وشدد لاعب الإسماعيلي وستراسبورج السابق "أداء شوقي أسهم كثيرا في اسم وشهرة حسني عبد ربه بعالم كرة القدم".

وأتم "لعبت بجوار أحمد حسن وحسام غالي في منتخب مصر وهما لاعبان رائعان، لكن شوقي كان شريكي المثالي في وسط الملعب".

عبد ربه غاب عن التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 بسبب الإصابة، لكنه أسهم بقوة في حصد لقبي 2008 و2010.

أما لاعب الأهلي وميدلسبروه السابق فتواجد في بطولتي 2006 و2008، فيما غاب عن نسخة 2010 لأسباب فنية.

الثنائي قدم مباريات لا تنسى في كأس القارات 2009 وتصفيات كأس العالم 2010.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

رئيس بورتو: مورينيو كاد يعود إلينا

لوكاكو يوضح موقفه من العودة للدوري الإنجليزي

بيكام: رونالدو ليس في مستوى ميسي

نوير غاضب من شائعة فرضه شروط على بايرن

اتحاد الكرة يرد على اعتراض أندية على تقليص عدد الأجانب

فضل: لدينا خطة إذا تقرر عودة الدوري

حسني عبد ربه مصر محمد شوقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار - ماني يتحدث عن أفضل أهدافه ولحظات فخره وقصة شعره المنتظرة 11 دقيقة | أوروبا
محامي النقاز: سنفكر في التصالح مع الزمالك إذا اعتذر مسؤولوه ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر هؤلاء المدربين؟ ساعة | لعبة في الجول
وكيلته: اسألوا إيكاردي عن مستقبله 2 ساعة | أوروبا
روني يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو مفسرا: سيعذبك قبل أن يقتلك! 2 ساعة | أوروبا
تقرير مغربي: الزمالك يريد لاعب حسنية أكادير 2 ساعة | مصر
تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان بديلا لـ ساري 3 ساعة | أوروبا
عبد ربه: لعبت بجوار محمد شوقي مغمض العينين.. أدين له بالكثير في مسيرتي 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 في الجول يوضح – "رفض تعويض النقاز".. لماذا حكم فيفا بمليون و300 ألف دولار تحديدا على الزمالك 4 متعب يعتذر لـ حسام البدري
قد ينال إعجابك