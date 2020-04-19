تقرير: جيرو اتفق على الشروط الشخصية مع إنتر

الأحد، 19 أبريل 2020 - 11:54

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - تشيلسي - توتنام - الدوري الإنجليزي

يقترب نادي إنتر من ضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي المقرر انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن اللاعب كان قد وافق على شروط إنتر الشخصية للانتقال كوكيل مجاني هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن المهاجم الفرنسي كان على وشك الانتقال إلى إنتر في يناير الماضي، لكن تشيلسي رفض ترك اللاعب بسبب نقص البدائل.

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وأشار التقرير إلى محاولات لاتسيو لضم جيرو مع وجود عرض من تشيلسي لتمديد تعاقده.

وشدد التقرير على موافقة جيرو على عرض إنتر بعد الاتفاق على الشروط الشخصية، وسيشمل التعاقد لمدة عامين مع خيار إضافة عام ثالث.

ويبلغ جيرو من العمر 34 عاما في سبتمبر المقبل، وسجل 3 أهداف في 13 مباراة خاضهم مع تشيلسي هذا الموسم.

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