عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد

يؤمن حسني عبد ربه نجم وسط منتخب مصر السابق بأن تواجد محمد صلاح مهاجم ليفربول مع الجيل الذهبي للفراعنة لم يكن ليجعل الفريق يتأهل لكأس العالم 2010.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

ورد عبد ربه على سؤاله هل وجود صلاح مع الجيل الذهبي للمنتخب كان يؤهله للمونديال بقوله "لا بالطبع".

وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورتس "منتخب مصر في جيله الذهبي لم ينقصه أحد، الفريق كان قويا للغاية".

جيل حسن شحاتة الذي حقق ثلاثية أمم إفريقيا التاريخية، 2006 و 2008 و2010 فشل في التأهل لكأس العالم الذي أقيم في جنوب إفريقيا في الأنفاس الأخيرة، بعدما خسر من الجزائر في مباراة فاصلة، فيما نجح صلاح في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب 28 عاما.

يذكر أن صلاح الذي غاب عن المباراة الأولى في المونديال سجل هدفين، لكن منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر خسر مبارياته الثلاثة وودع المسابقة من الدور الأول.

حول رأيه في الأفضل بمركز حظ الوسط حاليا في مصر، قال النجم المعتزل "عمرو السولية وطارق حامد هما الأفضل في مصر حاليا".

وأوضح لاعب الإسماعيلي السابق "طارق حامد يقوم بأداء الواجبات الدفاعية بشكل مدهش، لكن السولية يقوم بواجبات هجومية ويسجل، ولذلك أرى أن السولية أفضل قليلا حاليا".

وعن إمكانية وجود أحدهما ضمن الجيل الذهبي لمنتخب مصر اختار عبد ربه طارق حامد.

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