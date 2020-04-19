لاجازيتا: إنتر يريد لاعب يونايتد إذا فقد لاوتارو

الأحد، 19 أبريل 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

لاوتارو

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن نادي إنتر ميلان سيحاول التعاقد مع اللاعب أنتوني مارسيال في حال فقد نجمه لاوتارو مارتينيز.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

إنتر ميلان

ويرغب برشلونة بشدة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو، ومخافة فقدان اللاعب البالغ عمره 22 عاما، يبحث نيراتزوري من الآن عن البديل المناسب.

وكتبت لاجازيتا أن إنتر يخطط لتقديم عرض إلى مانشستر يونايتد للحصول على مارسيال، الذي يتصدر قائمة اللاعبين الذين يمكن محاولة التعاقد معهم.

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وأشارت أيضا إلى أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج يبقى ضمن حسابات النادي الإيطالي.

ويقضي لاوتارو موسمه الثاني فقط في إيطاليا بعد رحل عن نادي راسينج الأرجنتيني في 2018 لينضم إلى إنتر.

وشارك المهاجم في 66 مباراة مع إنتر وسجل 25 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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لاوتارو مارسيال إنتر ميلان
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