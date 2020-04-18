فريقا القدم والسلة بـ الاتحاد السكندري يتنازلان عن نصف مستحقاتهما  

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن تخلي فريقي كرة القدم وكرة السلة بالنادي، عن 50% من مستحقاتهما.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن فريق الكرة بهذا القرار لن يحصل على 65% من مستحقاته هذا الموسم، بعكس فريق السلة الذي حصد بالفعل 50% من عقوده.

وأوضح النادي أن الفريقين استجابا لدعوة رئيس النادي محمد مصيلحي لمواجهة تداعيات توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال النادي: "مجلس إدارة الاتحاد يقدر تماما هذه المبادرة النبيلة من لاعبي الفريقين، والتي تعكس الروح الطيبة التي تظهر وقت الشدائد".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي، وتبعا لتوجهات الدولة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

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